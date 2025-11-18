 

 

Face aux absences, Eirik Horneland a ouvert la porte à plusieurs jeunes et doublures. Résultat : l’ASSE a déjà utilisé 29 joueurs depuis le début de saison.

Une infirmerie pleine, des internationaux absents… et des opportunités

La Coupe de France, avec son lot de surprises et de conditions extrêmes (brouillard à Quetigny), a aussi été l’occasion de voir de nouveaux visages sous le maillot vert. Profitant des absences liées aux trêves internationales (Stassin, Davitashvili, Cardona, ...) ou aux blessures (Bernauer, Lamba, Ferreira...), Eirik Horneland a procédé à une large revue d’effectif.

Et certains ont eu droit à une première titularisation en match officiel cette saison.

Maubleu, Mouton, Makhloufi, Eymard, N’Guessan… les nouveaux visages

Parmi les titulaires inédits alignés samedi contre Quetigny figurent :

  • Brice Maubleu, gardien expérimenté arrivé l'été dernier, qui a disputé ses premières minutes cette saison.
  • Jules Mouton, milieu de la réserve, titularisé pour la première fois.
  • Paul Eymard, interessant pour sa première apparition avec les pros.
  • Djyllian N’Guessan, buteur pour sa première titularisation.

Ces cinq nouveaux venus portent à 29 le nombre de joueurs utilisés cette saison par le technicien norvégien.

L'ASSE en route vers un nouveau record ?

La saison dernière, 36 joueurs avaient été utilisés au total par l’ASSE. Un chiffre élevé, lié à la valse des entraîneurs, aux blessures, et aux remaniements internes. Cette saison, Eirik Horneland semble maintenir une certaine stabilité, mais les circonstances (blessures, suspensions, gestion des compétitions) l’obligent à faire appel à une base élargie.

Avec la Coupe de France à continuer, et une saison encore longue en Ligue 2, le record pourrait bien tomber. Et cela prouve aussi une chose : la formation stéphanoise est plus que jamais intégrée au projet professionnel.

Temps de jeu - ASSE

  1. Nadé : 15 matchs – 15 titularisations – 1332 minutes
  2. Larsonneur : 14 matchs – 14 titularisations – 1260 minutes
  3. Tardieu : 14 matchs – 14 titularisations – 1249 minutes
  4. Annan : 12 matchs – 12 titularisations – 1059 minutes
  5. Jaber : 13 matchs – 12 titularisations – 1005 minutes
  6. Boakye : 14 matchs – 13 titularisations – 982 minutes
  7. Ferreira : 11 matchs – 9 titularisations – 811 minutes
  8. Davitashvili : 12 matchs – 9 titularisations – 803 minutes
  9. Lamba : 9 matchs – 9 titularisations – 765 minutes
  10. Stassin : 13 matchs – 7 titularisations – 736 minutes
  11. Cardona : 13 matchs – 7 titularisations – 733 minutes
  12. Moueffek : 13 matchs – 9 titularisations – 671 minutes
  13. Bernauer : 7 matchs – 7 titularisations – 621 minutes
  14. Miladinovic : 9 matchs – 6 titularisations – 549 minutes
  15. Appiah : 6 matchs – 3 titularisations – 366 minutes
  16. Duffus : 11 matchs – 5 titularisations – 361 minutes
  17. Gadegbeku : 5 matchs – 2 titularisations – 223 minutes
  18. Old : 11 matchs – 2 titularisations – 210 minutes
  19. El Jamali : 8 matchs – 1 titularisation – 193 minutes
  20. Pedro : 2 matchs – 2 titularisations – 180 minutes
  21. Maçon : 2 matchs – 1 titularisation – 87 minutes
  22. Stojkovic : 1 match – 1 titularisation – 22 minutes
  23. Batubinsika : 1 match – 1 titularisation – 90 minutes
  24. N’Guessan : 1 match – 1 titularisation – 90 minutes
  25. Maubleu : 1 match – 1 titularisation – 90 minutes
  26. J. Mouton : 1 match – 1 titularisation – 90 minutes
  27. Makhloufi : 1 match – 1 titularisation – 90 minutes
  28. Eymard : 1 match – 1 titularisation – 90 minutes
  29. Traoré : 1 match – 1 titularisation – 6 minutes
  30. Ekwah : 0 match – 0 titularisation – 0 minute

 