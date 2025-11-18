Face aux absences, Eirik Horneland a ouvert la porte à plusieurs jeunes et doublures. Résultat : l’ASSE a déjà utilisé 29 joueurs depuis le début de saison.
Une infirmerie pleine, des internationaux absents… et des opportunités
La Coupe de France, avec son lot de surprises et de conditions extrêmes (brouillard à Quetigny), a aussi été l’occasion de voir de nouveaux visages sous le maillot vert. Profitant des absences liées aux trêves internationales (Stassin, Davitashvili, Cardona, ...) ou aux blessures (Bernauer, Lamba, Ferreira...), Eirik Horneland a procédé à une large revue d’effectif.
Et certains ont eu droit à une première titularisation en match officiel cette saison.
Maubleu, Mouton, Makhloufi, Eymard, N’Guessan… les nouveaux visages
Parmi les titulaires inédits alignés samedi contre Quetigny figurent :
- Brice Maubleu, gardien expérimenté arrivé l'été dernier, qui a disputé ses premières minutes cette saison.
- Jules Mouton, milieu de la réserve, titularisé pour la première fois.
- Paul Eymard, interessant pour sa première apparition avec les pros.
- Djyllian N’Guessan, buteur pour sa première titularisation.
Ces cinq nouveaux venus portent à 29 le nombre de joueurs utilisés cette saison par le technicien norvégien.
L'ASSE en route vers un nouveau record ?
La saison dernière, 36 joueurs avaient été utilisés au total par l’ASSE. Un chiffre élevé, lié à la valse des entraîneurs, aux blessures, et aux remaniements internes. Cette saison, Eirik Horneland semble maintenir une certaine stabilité, mais les circonstances (blessures, suspensions, gestion des compétitions) l’obligent à faire appel à une base élargie.
Avec la Coupe de France à continuer, et une saison encore longue en Ligue 2, le record pourrait bien tomber. Et cela prouve aussi une chose : la formation stéphanoise est plus que jamais intégrée au projet professionnel.
Temps de jeu - ASSE
- Nadé : 15 matchs – 15 titularisations – 1332 minutes
- Larsonneur : 14 matchs – 14 titularisations – 1260 minutes
- Tardieu : 14 matchs – 14 titularisations – 1249 minutes
- Annan : 12 matchs – 12 titularisations – 1059 minutes
- Jaber : 13 matchs – 12 titularisations – 1005 minutes
- Boakye : 14 matchs – 13 titularisations – 982 minutes
- Ferreira : 11 matchs – 9 titularisations – 811 minutes
- Davitashvili : 12 matchs – 9 titularisations – 803 minutes
- Lamba : 9 matchs – 9 titularisations – 765 minutes
- Stassin : 13 matchs – 7 titularisations – 736 minutes
- Cardona : 13 matchs – 7 titularisations – 733 minutes
- Moueffek : 13 matchs – 9 titularisations – 671 minutes
- Bernauer : 7 matchs – 7 titularisations – 621 minutes
- Miladinovic : 9 matchs – 6 titularisations – 549 minutes
- Appiah : 6 matchs – 3 titularisations – 366 minutes
- Duffus : 11 matchs – 5 titularisations – 361 minutes
- Gadegbeku : 5 matchs – 2 titularisations – 223 minutes
- Old : 11 matchs – 2 titularisations – 210 minutes
- El Jamali : 8 matchs – 1 titularisation – 193 minutes
- Pedro : 2 matchs – 2 titularisations – 180 minutes
- Maçon : 2 matchs – 1 titularisation – 87 minutes
- Stojkovic : 1 match – 1 titularisation – 22 minutes
- Batubinsika : 1 match – 1 titularisation – 90 minutes
- N’Guessan : 1 match – 1 titularisation – 90 minutes
- Maubleu : 1 match – 1 titularisation – 90 minutes
- J. Mouton : 1 match – 1 titularisation – 90 minutes
- Makhloufi : 1 match – 1 titularisation – 90 minutes
- Eymard : 1 match – 1 titularisation – 90 minutes
- Traoré : 1 match – 1 titularisation – 6 minutes
- Ekwah : 0 match – 0 titularisation – 0 minute