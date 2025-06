Au terme d’une finale disputée face au Portugal, les Bleuets ont bouclé leur parcours à l’Euro U17 2025 avec frustration. Malgré tout, parmi les grands bonhommes du tournoi, un nom résonne avec force côté stéphanois : Djylian N’Guessan.

L’aventure est terminée pour les U17 tricolores, au terme d’une finale disputée ce dimanche 1er juin à Tirana. Une affiche face au Portugal qui venait conclure un mois de compétition riche en émotions, en rebondissements… et en révélations. Et s’il y en a bien une que les Stéphanois suivaient de près, c’est Djylian N’Guessan, attaquant de l’AS Saint-Étienne.

N'Guessan et Eymard, leaders frustrés !

Auteur de 4 buts avant la finale, buteur décisif en demi-finale contre la Belgique, l’avant-centre formé à L’Étrat aura été un véritable leader offensif tout au long du tournoi. Que ce soit dans la surface, dos au but, ou sur les phases de transition, il a constamment pesé sur les défenses adverses, révélant tout son potentiel sur la scène continentale.

Il ne faut pas oublier Paul Eymard, autre joyau de la formation stéphanoise, qui a largement participé aux belles performances françaises durant ce tournoi !

Le résumé de la rencontre

Il y a des matchs comme ça où l'enjeu tétanise les joueurs. Titulaires, nos deux stéphanois auront essayé en vain. Comme le témoigne cette frappe à la 88e de Paul Eymard qui s'écrase sur le poteau du portier portugais. Les rouges et vert auront été meilleurs, largement même et deviennent champions d'Europe après cette belle victoire 3-0 en finale. Ainsi, les deux joueurs de l'ASSE ne réussiront pas imiter Mathis Amougou avec la génération 2006 et Ayman Aiki avec les 2005. En effet, les deux avaient soulevé la coupe avec la France !

Cette campagne européenne restera comme une étape majeure dans la progression de N’Guessan et Eymard. Et pour l’AS Saint-Étienne, c’est une nouvelle preuve du talent formé en interne.