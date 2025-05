Les Bleuets jouaient en demi-finale de l’Euro U17 contre la Belgique. Un match difficile que les Bleuets ont mis du temps à maitriser. Ils s'imposent tout de même et rejoignent la finale de la compétition.

L’équipe de France U17 n’a pas tremblé lors de la phase de groupes de l’Euro 2024. Les Bleuets terminent premiers de leur groupe, invaincus, avec un total de 7 points : une solide victoire 3-0 contre l’Allemagne pour commencer, suivie d’un nul contre le Portugal (0-0) avant de conclure par un succès éclatant face à l’Albanie (4-0).

Symbole de cette belle dynamique, le jeune attaquant français N'Guessan, auteur de trois buts en trois matchs, s’est montré redoutablement efficace. Mais pour les supporters stéphanois, ce sont surtout les prestations des deux Verts sélectionnés qui attirent l’attention. Titulaires lors des deux premiers matchs, les jeunes joueurs de l’ASSE ont également participé à la dernière rencontre en entrant en cours de jeu. Une gestion intelligente du staff tricolore pour préserver les organismes avant les phases à élimination directe.

Nguessan en feu, les Stéphanois solides

Le tournoi prend une tournure excitante pour l’ensemble du groupe France. N'Guessan, en pleine forme, symbolise l’efficacité offensive des Bleuets. Son triplé en trois rencontres est un signal fort envoyé aux futurs adversaires.

Les deux représentants de l’AS Saint-Étienne ne sont pas en reste. Leur présence dans le onze de départ lors des chocs face à l’Allemagne et au Portugal témoigne de la confiance du sélectionneur national. À chaque apparition, ils ont su répondre présents par leur engagement et leur justesse, apportant équilibre et maîtrise à l’équipe.

La gestion du dernier match, avec une entrée en jeu en seconde période face à l’Albanie, leur a permis de souffler sans perdre le rythme. Une donnée importante avant la demi-finale qui s’annonce relevée. Titulaire lors de la demi-finale, ils sont deux pièces maitresses du système français.

Objectif final : la Belgique en ligne de mire

Les Bleuets affrontent aujourd'hui la Belgique en demi-finale à 18h. Un choc franco-belge qui s’annonce intense, avec en toile de fond une place en finale de l’Euro U17.

La première mi-temps est très difficile pour la France. Les belges dominent les débats. Contre le cours du jeu, Camara va ouvrir la marque. Logiquement, la Belgique va revenir au score sur un penalty concédé juste avant la pause. 1-1 à la mi-temps ! La seconde période démarre parfaitement. Les tricolores adoptent un tout autre état d'esprit. Matondo, l'auxerrois, va permettre à la France de repasser devant avant que le stéphanois Djylian N'Guessan s'offre le but du 3-1 (voir ci-dessous).

À dix minutes de la fin, la Belgique réduit le score sur un coup-franc. Ce qui donne une fin de match stressante ! Victoire 3-2, dans la douleur mais la France verra la finale !