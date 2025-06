La saison 2024-2025 restera gravée dans les esprits des supporters stéphanois, à la fois pour les performances sportives et pour les nombreuses restrictions imposées en tribunes. Elle le sera également pour le football français qui a battu des records concernant les interdictions de déplacements.

Sur les 18 matchs disputés au stade Geoffroy-Guichard, 17 ont été précédés d’arrêtés préfectoraux émis par Alexandre Rochatte, préfet de la Loire, visant à limiter ou interdire les déplacements des supporters adverses. Seuls les fans d’Angers ont pu faire le déplacement sans contrainte officielle.

Ces décisions, systématiquement motivées par des « risques de troubles à l’ordre public », sont devenues quasi-automatiques, quel que soit l’adversaire. Une régularité qui suscite l’agacement des groupes de supporters, comme les Magic Fans ou le Kop Sud, qui dénoncent une atteinte à la liberté d’encourager son équipe. Ces derniers évoquent une « banalisation de l’état d’exception » autour du stade.

Si certaines interdictions peuvent se justifier lors de matchs à haute tension, comme le derby contre Lyon, d’autres, concernant des affiches sans rivalité historique, interrogent davantage. Par exemple, les supporters stéphanois avaient eux-mêmes proposé d’accueillir 2 000 fans de Lens, mais leur nombre a finalement été limité à 1 500 par décision préfectorale.

Face à la critique croissante, notamment celle exprimée par les Magic Fans le 17 mai via une banderole visant directement le préfet, ce dernier a tenu à clarifier sa position. Il évoque notamment le déploiement conséquent des forces de l’ordre lors de certains matchs, justifiant la nécessité de ces arrêtés comme un moyen de réduire les risques et de canaliser les déplacements des supporters adverses.

Il pointe également du doigt certains incidents, comme ceux survenus après le match contre Lille en début de saison, qui, selon lui, illustrent les dangers potentiels de rassemblements non encadrés. Il affirme que sa ligne restera la même : continuer à prendre des mesures préventives pour limiter les tensions, assurer la sécurité du public, et éviter de sursolliciter les forces de l’ordre.

Le préfet de la Loire a largement participé à la hausse des arrêtes d’encadrement et de déplacements. L’ORTFr (Observatoire de la Répression des Tribunes Françaises) nous apprend que lors de la saison 2024-2025, 236 déplacements de supporters ont étés encadrés en France, c’est 40 de plus que la saison précédente.

Les différentes instances ont également interdit 54 déplacements en parcage visiteur cette saison. C’est 1 de plus ors de l’exercice 2023-2024.

La LFP a également battu un record cette saison : celui du nombre de tribunes fermées. Avec 56 fermetures de tribunes, la Ligue a dépassé les 49 de la saison précédente. L’ASSE a été concernée par des fermetures de tribunes lors de 4 de ses 17 rencontres de Ligue 1 a domicile. Cette saison aura été marquée par une hausse de la fermeté des instances envers les supporters.

Toujours plus nombreux au stade, mais aussi toujours plus contrôlés, entravés et dissuadés de s'y rendre. 236 arrêtés d'encadrement cette saison (196 en 23/24, +20 %) et 54 interdictions (53 en 23/24 et 26 en 22/23) : tous les records ont été battus. https://t.co/jA2XPi24yT

— ORTFr (@ORTFr) May 30, 2025