Des terrains de Ligue 2 à ceux de la Serie A, en passant par l’Europe du Nord et l’Afrique, de nombreux anciens joueurs de l’ASSE se sont distingués ce week-end. Retour sur les performances les plus marquantes des anciens Verts.

En Ligue 2, Pau a arraché le nul à Grenoble (1-1) grâce à un ancien Stéphanois. Entré en jeu à la 76e minute, Cheikh Fall a égalisé à la 90+1, offrant un point inespéré aux siens. Dans le même match, Anthony Briançon et Noah Raveyre ont disputé l’intégralité de la rencontre, tandis que Setigui Karamoko est également entré en cours de jeu.

Un cran plus bas, en National, Kenny Rocha Santos s’est encore illustré avec Rouen lors du large succès face au Paris 13 Atletico (3-0). L’ancien milieu des Verts, mis à l'honneur par So Foot, a marqué à la 43e minute et joué tout le match, tandis que Charles Abi a participé à la fête en entrant à la 68e. Côté adverse, le gardien Germain Sanou a subi la loi des Normands.

Honorat, Nordin et Aubameyang : des anciens Verts actifs en Europe

En Bundesliga, Franck Honorat (Mönchengladbach) est entré en seconde période, mais n’a pu éviter la défaite contre l’Union Berlin (3-1). De son côté, Arnaud Nordin a participé à la spectaculaire rencontre Mayence – Leverkusen (3-4), disputant la dernière demi-heure.

En Italie, Niels Nkounkou et le Torino ont battu Naples (1-0). L’ancien latéral stéphanois a été remplacé à la 75e minute après une prestation solide.

En France, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui s’est distingué dans le festival marseillais contre Le Havre (6-2). Titulaire, il a délivré une passe décisive sur le cinquième but olympien.

Les buteurs du week-end : de Van Wolfswinkel à Djorkaeff

Aux Pays-Bas, Ricky van Wolfswinkel a signé un doublé avec Twente dans un match fou à Nimègue (3-3). L’ancien attaquant de l’ASSE a marqué à la 24e minute puis à la 90+2, confirmant son rôle de vétéran décisif.

En Italie (Série D), Oan Djorkaeff a trouvé le chemin des filets pour Sanremese à la 85e minute dans la victoire 2-0 face à Cairese. Son compatriote Fares Ben Rahem a également marqué pour Heracles Calcio, ouvrant le score dès la 2e minute.

Jules Meyer (Bourg-en-Bresse) s’est distingué en offrant une passe décisive dans le succès à Saint-Brieuc (2-1). En National, Esteban Mouton (Orléans) a lui aussi signé une passe décisive lors de la victoire contre Caen (2-1), où figuraient également Jimmy Giraudon (averti en fin de match) et Jordan Morel.

Des minutes de jeu et des cartons pour nos anciens Verts

Plusieurs anciens Verts se sont contentés d’entrées en jeu sans briller, comme Ibrahima Wadji (Turan Tovuz), Elias Achouri (Copenhague), Makhtar Gueye (Blackburn), Naïs Djouahra (Arouca) ou Lucas Gourna-Douath (Salzbourg).

D’autres ont vu leur prestation ternie par un avertissement, comme Victor Petit (Aarau), Samy Baghdadi (Valenciennes) ou Bilal Benkhedim (Dudelange).

Enfin, certains sont passés totalement à côté, à l’image de Kader Bamba (Clermont), averti et sorti dès la 62e minute dans la défaite contre Annecy.

Les gardiens sous pression

Chez les gardiennes, Pauline Peyraud-Magnin (Juventus) n’a rien pu faire face au Bayern Munich (2-1). En Biélorussie, Viktoria Kazakevich a disputé l’intégralité du succès de Minsk contre le PSV (2-0).

En Ligue 2, Noah Raveyre (Pau) a tenu sa place dans le but face à Grenoble, concédant toutefois un but en fin de match.