L’attaquant de l’AS Saint-Étienne, Irvin Cardona, a été retenu par le sélectionneur maltais Emilio De Leo pour disputer les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Irvin Cardona fait partie de la liste définitive de Malte pour les deux dernières rencontres du groupe G des qualifications à la Coupe du monde 2026. Les Maltais se rendront à Helsinki pour affronter la Finlande le vendredi 14 novembre à 18h00, avant de conclure leur parcours à domicile face à la Pologne le lundi 17 novembre à 20h45 au Ta’ Qali National Stadium.

Ces deux rencontres marqueront la fin d’un parcours compliqué pour Malte, actuellement cinquième de son groupe avec deux points en six matchs. Les hommes d’Emilio De Leo tenteront de boucler la campagne sur une bonne note face à deux adversaires européens de haut niveau.

Cardona, une présence régulière chez les Reds

Déjà convoqué lors des précédentes fenêtres internationales, Irvin Cardona poursuit son aventure avec la sélection maltaise. S’il n’a pas encore marqué sous les couleurs de Malte, l’attaquant des Verts reste un atout offensif important grâce à sa vitesse et sa capacité à se projeter.

Malgré un temps de jeu irrégulier à Saint-Étienne, son profil plaît au sélectionneur, qui apprécie sa polyvalence sur le front de l’attaque.

Le joueur de l’ASSE rejoindra t-il le groupe ? Blessé contre Troyes, sa présence serait incertaine dans un groupe mêlant jeunesse et expérience, avec notamment Teddy Teuma (Reims), suspendu pour le match en Finlande mais disponible pour la réception de la Pologne, ou encore Zach Muscat (Chaves) et Matthew Guillaumier (Panserraikos).

Un groupe rajeuni pour finir sur une bonne note

La sélection maltaise compte également sur de nouvelles têtes comme le jeune défenseur Sven Xerri, convoqué pour la première fois. Le coach Emilio De Leo a confirmé vouloir poursuivre le rajeunissement de l’équipe, tout en s’appuyant sur ses cadres pour encadrer la nouvelle génération.

Malgré une campagne difficile, Malte espère créer la surprise pour terminer sur une performance positive. Pour Cardona, ces matchs représentent aussi l’occasion de retrouver du rythme avant le retour du championnat avec l’ASSE.