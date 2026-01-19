Au terme d'un match compliqué, l'ASSE n'a pas rassuré mais seulement assuré l'essentiel. Longtemps poussif, les Verts ont fini par l'emporter. Les Clermontois peuvent avoir des regrets et ne manquent pas de l'exprimer.

Théo Guivarch, après ASSE - Clermont : "Il y a un moment, on n’aurait rien espéré ici. On serait venu, on aurait essayé de jouer et voilà. Là, j’ai l’impression qu’on a tout le temps voulu jouer vers l’avant. Pour la première fois de la saison, je suis déçu du résultat. On ne peut pas repartir avec zéro point après un match comme ça, ce n’est pas possible. Si on veut être une bonne équipe, il faut concrétiser. On ne leur a rien concédé, si ce n’est à la fin parce que c’est un peu décousu. Depuis Laval, une bande de jeunes s’est introduite dans l’équipe et fait un super boulot. Quand on voit ce soir comment ils ont joué, avec l’amour du maillot, l’envie, la volonté aussi de respecter les plans du coach… Il y a un groupe qui se construit vraiment."

Après ASSE - Clermont, Proment préfère garder le positif

Des propos paratger par son entraîneur en conférence de presse après 1SSE - Clermont :"On en arrive à regretter de ne pas gagner à Saint-Étienne parce qu’on n’a pas fait un effort sur trois mètres, ou sur un ballon qui traîne. Il y a des situations qu'on doit mettre au fond. Mais on n’a pas gagné, on n’a pas pris de point. Il faudra se servir de cette soirée. Le match qu’on a produit, c’est exactement celui que l’on voulait produire. En même temps, on peut faire beaucoup mieux dans le résultat. On aurait dû mener à la mi-temps. Je suis surtout très fier de ce que les joueurs ont pu faire dans le jeu. J’ai relevé beaucoup d’enthousiasme de la part des jeunes. Il y a une grande expérience en face."

Source : La Montagne