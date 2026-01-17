À la veille du déplacement de l’AS Saint-Étienne à Clermont, Laurent Batlles est sorti de sa réserve. Dans une interview accordée à La Montagne, l’ancien entraîneur du Clermont Foot est revenu sans détour sur son passage écourté en Auvergne, entre novembre 2024 et avril 2025. Un témoignage marqué par un sentiment d’inachevé et une lecture nuancée des difficultés rencontrées par le club, mais aussi par un regard attentif sur l’ASSE et la Ligue 2 actuelle.

Depuis son départ du Clermont Foot, Laurent Batlles s’est éloigné des terrains sans jamais rompre avec le football. "Je continue à regarder, je veux surtout que Clermont se maintienne", confie-t-il, comme pour rappeler que la séparation n’a jamais effacé l’attachement. Installé à Saint-Galmier, l’ancien technicien explique avoir pris du recul, mais sans amertume. "Même libre, un entraîneur ne s’ennuie jamais", glisse-t-il, conscient que ces périodes font partie du métier.

Un passage à Clermont marqué par des limites structurelles

Batlles revient d’abord sur le contexte de son arrivée, qu’il juge déterminant. "Les résultats étaient assez probants au départ, puis il y a eu beaucoup de blessures, des suspensions", rappelle-t-il. À ses yeux, certains départs ont pesé lourd. "Le départ de Jérémy Jacquet était presque obligatoire pour le club", explique-t-il, avant d’évoquer des choix qu’il n’a pas toujours maîtrisés. "Je n’avais pas la main sur le recrutement", insiste-t-il, assumant une situation qu’il a dû gérer plus que choisir.

Le technicien évoque aussi l’accumulation de difficultés internes. "Il y avait trop de monde, il fallait du temps pour mettre les choses en place", raconte-t-il. Son objectif restait clair. "Je voulais amener ma patte, jouer dans le système que je voulais, avec les joueurs que je voulais". Mais ce temps, selon lui, n’a jamais vraiment existé. "Au moment où je récupérais tout le monde, on m’a dit qu’il fallait que ça s’arrête", regrette-t-il.

Son regard sur l’ASSE et la Ligue 2 actuelle

Interrogé sur l’AS Saint-Étienne, Laurent Batlles se montre mesuré mais lucide. "Ils se sont mis une certaine pression avec leur niveau de transferts", observe-t-il. Pour lui, l’objectif de remontée immédiate a un prix. "Maintenant, ce championnat est tellement difficile", rappelle celui qui a tenté, sans succès, de faire remonter les Verts il y a peu.

Il pointe aussi les exigences du haut de tableau. "Ils mettent des buts, mais ils en prennent beaucoup", analyse-t-il, convaincu que la montée passe aussi par une meilleure maîtrise défensive. "Il faudra sûrement prendre des points sans être flamboyants", glisse-t-il, en connaisseur d’un championnat qu’il juge plus exigeant que jamais.

Un avenir encore ouvert, mais réfléchi pour Batlles

Sur son avenir personnel, Laurent Batlles se montre prudent. "J’ai eu quelques contacts, oui, mais je ne souhaite rien tant que ce n’est pas finalisé", confie-t-il. L’expérience clermontoise a laissé des traces. "J’ai été un peu échaudé par la façon dont ça s’est passé", reconnaît-il, avant d’ajouter: "Je n’ai pas envie de me tromper".