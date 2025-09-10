La première trêve internationale de la saison a offert une large revue d’effectif côté ASSE. Entre buts, premières sélections, promesses et déconvenues, plusieurs Verts se sont illustrés sous leurs différentes couleurs nationales. Retour détaillé sur cette trêve internationale chargée.

Resté à Saint-Étienne malgré de nombreuses sollicitations, Zuriko Davitashvili a retrouvé la sélection géorgienne avec ambition. Opposé à la Turquie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, l’ailier stéphanois a réduit l’écart (62e) dans une rencontre finalement perdue 2-3. Malgré son but, la Géorgie a concédé une première défaite et devait réagir face à la Bulgarie.

Ce dimanche 7 septembre, l’équipe de Willy Sagnol a parfaitement répondu. Titulaire sur son aile, Davitashvili a contribué au large succès 3-0 des siens. Discret en début de match, il s’est montré décisif juste avant la pause en offrant une passe millimétrée à Gagnidze pour le deuxième but géorgien. Après la pause, Mikautadze a scellé la victoire, confirmée par la VAR. Remplacé à la 75e minute, l’attaquant stéphanois a signé une prestation solide dans une rencontre parfaitement maîtrisée. Avec trois points pris et un rôle clé dans l’animation offensive, Davitashvili repart de cette trêve avec le sentiment du devoir accompli.

Cardona : un destin international contrasté avec Malte

Fraîchement devenu international maltais, Irvin Cardona a vécu deux premiers matchs riches en émotions. Titulaire face à la Lituanie, il a assisté du banc à l’égalisation concédée dans le temps additionnel (1-1). Quelques jours plus tard, l’attaquant a connu les deux extrêmes contre Saint-Marin : un but dès la 5e minute… avant d’être expulsé à la 43e. Malgré cette exclusion, Malte s’est imposée 3-1 et Cardona s’impose déjà comme un joueur clé de sa nouvelle sélection.

Stojković se met en valeur avec la Serbie U19

Arrivé cet été à l’ASSE, Strahinja Stojković poursuit son développement en sélection. Titulaire lors du succès inaugural face au Monténégro (4-0), il a même délivré une passe décisive. Entré en cours de jeu lors du deuxième match, il a participé à une nouvelle victoire serbe contre la Hongrie (3-1). De quoi marquer des points à quelques semaines des qualifications pour l’Euro U19.

Ben Old retrouve du temps de jeu avec la Nouvelle-Zélande

De retour après une longue blessure, Ben Old a profité des “Soccer Ashes” pour se relancer. Entré en jeu lors de la première manche perdue face à l’Australie (0-1), il a ensuite été titularisé au retour à Auckland. Actif et dangereux sur son aile, il a manqué d’efficacité mais a retrouvé des sensations. Les Kiwis se sont néanmoins inclinés 1-3, confirmant la supériorité australienne.

Batubinsika titulaire avec la RDC

Écarté à l’ASSE, Dylan Batubinsika a retrouvé du rythme en sélection. Titulaire lors des deux matchs de la RD Congo, il a contribué à la large victoire face au Soudan du Sud (4-1), puis à la belle entame contre le Sénégal (2-0) finalement renversée (2-3). Deux rencontres pleines qui pourraient l’aider à relancer sa carrière.

Les jeunes Tricolores à Clairefontaine

Enfin, trois jeunes stéphanois ont goûté à la sélection U19 française : Axel Dodote, Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali. Seul le premier a débuté lors de la deuxième victoire contre l’Irlande (1-0), après un succès plus large lors du premier match (4-1). Une expérience précieuse pour ces jeunes talents appelés à confirmer.