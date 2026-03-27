En marge de la dernière trêve internationale de la saison, l'ASSE poursuit récupération et préparation des six derniers rendez-vous de la saison de Ligue 2. Philippe Montanier a été questionné par le quotidien L'Equipe pour donner ses impressions après Brésil - France (1-2). Analyse de l'entraineur des Verts. Extraits.

Philippe Montanier, entraineur de l'ASSE : "Il y a eu une grosse intensité en première période, malgré le voyage transatlantique des deux équipes, car pas mal de joueurs brésiliens jouent en Europe. En deuxième période, c'était plus calme, mais avant la mi-temps, on a vu une belle équipe de France. On a été 22 fois dans leur surface de réparation, on a eu 66 % de possession, on a rarement été mis en danger. Je nous ai trouvés dominateurs dans toutes les lignes. Après, ce n'est plus le Brésil d'antan, il faut être honnête."

Un Brésil qui décline pour Montanier

Philippe Montanier, entraineur de l'ASSE : "Le Brésil ? Ils sont en dessous de ce qu'ils ont été et c'est devenu une moins bonne équipe que la France, il faut dire les choses comme elles sont. On les a dominés dans tous les secteurs de jeu. On a été supérieurs au niveau athlétique, technique, dans la vitesse. Ils n'avaient pas d'autre solution que de jouer en contre. En fait, on a montré très peu de points faibles."

Le potentiel offensif de la France impressionne

Philippe Montanier, entraineur de l'ASSE : "Dans l'ensemble, on a été au-dessus. Et puis, quand tu fais entrer (Désiré) Doué, Marcus Thuram... On a tellement de ressources, tellement de grands joueurs... Olise a été époustouflant. Ousmane Dembélé n'a pas fait un gros match mais sa passe décisive pour (Kylian) Mbappé est l'un des gestes de la soirée, elle est d'une précision phénoménale. J'ai adoré le match d'(Hugo) Ekitike aussi, dans le jeu combiné, ses permutations avec Mbappé ont été très intéressantes, il a été dangereux."

Montanier (ASSE) retient un enseignement fort

Philippe Montanier, entraineur de l'ASSE : "L'enseignement majeur de la soirée ? C'est d'avoir joué à dix contre onze pendant quarante minutes. C'est le genre de choses qu'un entraîneur déplore sur le moment mais qu'il est très content d'avoir pu expérimenter, a posteriori. Si on prend un rouge pendant la Coupe du monde, on aura ce match en tête, les joueurs auront des repères. On a travaillé presque une période entière à dix contre onze, avec une débauche d'énergie énorme."

La France favori au Mondial

Philippe Montanier, entraineur de l'ASSE : "Un statut de favori (avec l'Espagne) renforcé pour la France avant la Coupe du monde ? Oui, quand même. On a battu le cinquième au classement FIFA en jouant une mi-temps à dix, sans deux titulaires en défense, Saliba et Koundé. On est bons dans toutes lignes, je nous ai trouvés bien physiquement malgré la période et le voyage et, dans l'expression collective comme dans le talent, il n'y a pas eu photo entre le Brésil et nous. »

Source : L'Equipe