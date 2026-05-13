À quelques jours de l’annonce officielle de la liste de Rudi Garcia pour la Coupe du Monde, la Belgique a obtenu l’accord d‘un attaquant talentueux de Ligue 1. Matias Fernandez-Pardo à décidé de représenter les Diables Rouges. Lucas Stassin, qui espère aller au mondial voit arriver un concurrent supplémentaire.

Matias Fernandez-Pardo a choisi la Belgique. Une décision qui pourrait aussi rebattre les cartes pour Lucas Stassin en sélection. L’attaquant du LOSC débarque dans un secteur offensif Belge en reconstruction et s’annonce comme un nouveau concurrent direct du buteur de l’ASSE.

Welcome to the Red Devils, Matias. 😍 pic.twitter.com/8NkW8rf4Tm — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 12, 2026

La Belgique prépare déjà la prochaine Coupe du monde. Rudi Garcia doit composer avec une situation délicate en attaque. Romelu Lukaku reste incertain physiquement. Loïs Openda joue peu à la Juventus. Michy Batshuayi et Romeo Vermont manquent également de temps de jeu. Dans ce contexte, le sélectionneur belge pourrait miser sur du sang neuf.

C’est là que Matias Fernandez-Pardo entre en scène. L’avant-centre du LOSC, âgé de 21 ans, a officiellement choisi de représenter la Belgique après avoir évolué avec les équipes de jeunes espagnoles. Une décision importante pour les Diables Rouges… mais aussi pour Lucas Stassin.

Fernandez-Pardo, un nouveau rival pour Lucas Stassin

Avec sa convocation lors de la dernière trêve, Lucas Stassin semble s’être installé comme une option crédible pour Rudi Garcia en vue de la Coupe du Monde. Son profil plaît : profondeur, capacité à jouer dos au but... L’attaquant de l’ASSE conserve ses chances malgré une hiérarchie encore mouvante.

Cependant, l’arrivée de Fernandez-Pardo change forcément la donne. Le joueur du LOSC possède un profil différent, plus polyvalent, avec une grosse capacité à participer au jeu. Il a aussi un argument de taille : une place de titulaire indiscutable au sein de l’équipe de Bruno Gésio, troisièmes de Ligue 1. Son potentiel séduit énormément en Belgique.

Dans une sélection qui cherche encore son numéro neuf titulaire derrière Romelu Lukaku, qui vit une saison presque blanche, chaque rassemblement comptera désormais double. Et la concurrence pourrait rapidement devenir féroce entre les jeunes attaquants belges.

Stassin reste dans les plans de Rudi Garcia pour la Coupe du Monde

Pour autant, Lucas Stassin conserve de sérieux arguments. Rudi Garcia apprécie son activité et sa capacité à étirer les défenses. Dans un registre différent de Charles De Ketelaere ou Leandro Trossard, le Stéphanois offre une vraie alternative plus verticale.

Ses performances avec l’ASSE pourraient peser lourd dans la hiérarchie offensive des Diables Rouges. Auteur de onze buts et d’une fin de saison remarquée en Ligue 2, le jeune stéphanois avait connu sa première sélection en Mars dernier.

Une chose est sûre : il y aura forcément des décus vendredi. Lucas Stassin vient de voir débarquer un concurrent supplémentaire particulièrement ambitieux.