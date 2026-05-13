La montée en Ligue 1 n'est pas encore actée, loin de là, mais l'ASSE prépare déjà son mercato. Et parmi les dossiers chauds, un nom revient avec insistance : Giovani Versini, la sensation du Pau FC, meilleur dribbleur de Ligue 2 et élu dans l'équipe type de la saison.

Giovani Versini : Un profil qui coche toutes les cases de l'ASSE

À 22 ans, Giovani Versini n'est plus un secret pour grand monde. Formé à l'OM, passé par Clermont, Bourgoin-Jallieu et Châteauroux, le Marseillais d'origine a explosé cette saison sous le maillot du Pau FC. Ailier gauche d'1m67, capable d'éliminer en un contre un et de créer des décalages en permanence, il a bouclé l'exercice 2025/2026 avec 9 buts et 4 passes décisives en 30 matchs de Ligue 2. Des chiffres qui lui ont valu une place dans l'équipe type UNFP de la saison et deux premières sélections avec les Espoirs de Gérald Baticle en mars dernier, face au Luxembourg et à l'Islande.

Exactement le profil de joueur technique, percutant et décisif que l'ASSE cherche à recruter pour renforcer son secteur offensif en vue d'une potentielle montée.

L'ASSE prête à accélérer sur le dossier

Selon Foot Mercato, les Verts suivent le dossier Versini avec une très grande attention. Mieux : le club du Forez pourrait rapidement passer à la vitesse supérieure, particulièrement en cas de qualification en Ligue 1. Le timing n'est pas anodin. Versini est sous contrat avec le Pau FC jusqu'en juin 2028 et sa valeur marchande est estimée à 4 millions d'euros. Un montant accessible pour un club de Ligue 1, et qui représente un investissement cohérent pour un joueur en pleine ascension.

Le RC Lens avait coché son nom avant de se tourner vers d'autres profils. La voie est donc dégagée pour l'ASSE, qui pourrait avoir une longueur d'avance sur la concurrence française si elle concrétise rapidement.

Cologne à l'affût : l'ASSE doit faire vite pour Versini

Le danger ne vient pas que de France. Le FC Cologne, en Bundesliga, a déjà effectué une approche concrète pour tenter de recruter Versini. Le profil technique et la qualité de percussion du Palois séduisent en Allemagne, et les Allemands ont les moyens de proposer un projet ambitieux à un joueur de 22 ans en pleine explosion. Si l'ASSE tarde, le risque d'un départ à l'étranger est bien réel.

Pour l'ASSE, l'équation est claire : monter en Ligue 1 vendredi soir, puis frapper vite sur ce dossier avant que Cologne ne concrétise. Un mercato estival réussi commencera peut-être par ce nom-là.

Le parcours d'un joueur qui n'a jamais lâché

Ce qui rend Versini attrayant, ce n't est pas seulement ses stats. C'est son parcours. Longtemps cantonné aux équipes réserves et aux divisions inférieures, il a construit sa progression sans jamais baisser les bras. Le déclic à Châteauroux en National (5 buts, 9 assists en 26 matchs) avait ouvert les yeux du Pau FC. La confirmation en Ligue 2 a ouvert les yeux de tout le monde. Un joueur qui a faim, qui connaît le goût de l'effort et qui sait ce que représente une chance à saisir : exactement le type de profil qu'un club en reconstruction comme Saint-Étienne a besoin d'intégrer dans son vestiaire.

Source : Foot Mercato

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