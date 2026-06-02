Sélectionné par le Ghana pour disputer la prochaine Coupe du monde, Augustine Boakye disputait ce soir un rendez-vous important face au Pays de Galles. Une rencontre qui servait de dernière répétition générale aux Black Stars avant leur entrée en lice dans la compétition.

Auteur d'une saison convaincante sous le maillot stéphanois avec 6 buts et 9 passes décisives en 36 rencontres, l'international ghanéen a progressivement justifié les espoirs placés en lui lors de son recrutement. Utilisé à différents postes au cours de la saison, tantôt ailier droit, milieu offensif ou même milieu axial, Boakye a démontré polyvalence et qualité technique souvent supérieure à la moyenne de l'effectif.

Des performances qui n'ont visiblement pas échappé au nouveau sélectionneur ghanéen Carlos Queiroz. Nommé à la tête des Black Stars le 13 avril dernier, le technicien portugais a rapidement intégré le Stéphanois dans ses plans.

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Ce changement de sélectionneur a également rebattu certaines cartes. Son prédécesseur Otto Addo, licencié après une série de résultats décevants, n'avait jamais convoqué Augustine Boakye malgré ses bonnes performances en club. À l'inverse, il faisait régulièrement appel à Ebenezer Annan. Le latéral stéphanois est d'ailleurs l'un des grands absents de cette liste mondiale après une saison particulièrement compliquée dans le Forez.

Un match de préparation avant un groupe particulièrement relevé

Avec seulement deux mois pour préparer l'échéance mondiale, Carlos Queiroz a dû faire des choix rapides afin de construire un groupe compétitif. Pour accélérer la mise en place de ses principes de jeu et observer ses joueurs dans un contexte international, le Ghana a programmé une unique rencontre amicale face au Pays de Galles.

Un rendez-vous important pour Augustine Boakye, qui espère grappiller du temps de jeu avant le début de la compétition et convaincre son sélectionneur de lui accorder un rôle plus important dans la rotation.

Les Black Stars entreront en lice le 18 juin à Toronto face au Panama. Ils enchaîneront ensuite le 22 juin à Foxborough contre l'Angleterre de Thomas Tuchel avant de terminer la phase de groupes le 27 juin à Philadelphie contre la Croatie.

Pour Augustine Boakye, cette première participation à une Coupe du monde représenterait en tout cas une formidable récompense après une saison où il s'est imposé comme l'une des rares satisfactions offensives de l'AS Saint-Étienne.

Sans Boakye le Ghana accroché (1-1)

Après une première période globalement maîtrisée par les Gallois, les Black Stars ont pris davantage de risques au retour des vestiaires. Très disciplinés dans un bloc bas compact et solide, les Ghanéens se sont principalement appuyés sur de longues transitions rapides, profitant de leur supériorité athlétique au cours de la rencontre.

L'ouverture du score est intervenue à la 66e minute par l'intermédiaire de Yirenki, entré en jeu six minutes plus tôt. Au terme d'une contre-attaque parfaitement menée, sa première tentative a été repoussée par le montant avant qu'il ne suive bien l'action pour pousser le ballon au fond des filets de Karl Darlow. L'égalisation interviendra à la 93e d'une tête plongeante de Lewis Koumas dans le petit filet du portier ghanéen.

Malgré les dix changements effectués par Carlos Queiroz, la grande première d'Augustine Boakye devra encore attendre. Le Stéphanois est resté sur le banc durant l'intégralité de la rencontre.

Source : Peuple-Vert.fr ; la chaîne L'Équipe.