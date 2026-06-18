C'est un véritable séisme qui secoue le football français. Ce mercredi 17 juin, nous avons appris avec une immense tristesse la disparition tragique d'Éric Roy à l'âge de 58 ans. Celui qui incarnait avec tant de brio la résilience et le renouveau du Stade Brestois depuis janvier 2023 s'en est allé, emporté par un cancer du pancréas.

Une maladie terrible qu'il combattait avec un courage surhumain dans l'intimité, sans que le grand public n'en sache rien, afin de préserver les siens et de continuer à vivre pleinement sa passion sur le rectangle vert.

L'ASSE rend hommage à Eric Roy

Face à ce drame, le monde du ballon rond s'est instantanément uni dans la douleur. Du Forez au Finistère, les rivalités sportives s'effacent pour laisser place au recueillement. L'AS Saint-Étienne n'a pas tardé à exprimer son émotion à travers un communiqué officiel d'une grande sobriété :

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« Le King s’en est allé, laissant le football français dans le deuil et la tristesse. L’AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances aux proches d’Éric Roy ainsi qu’à l’ensemble des amoureux du Stade Brestois. 🤍 »

L'empreinte indélébile d'un passionné

Pour l'AS Saint-Étienne et le peuple stéphanois, qui partagent avec Brest ces valeurs de ferveur populaire, de travail et d'humilité, la perte d'Éric Roy résonne de manière particulièrement douloureuse. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters des Verts ont tenu à s'associer aux hommages, saluant la mémoire d'un homme droit, élégant et d'une dignité rare.

Ancien milieu de terrain au parcours respecté, Éric Roy avait marqué la Ligue 1 de son empreinte de joueur à Nice, Lyon ou Marseille. Mais c'est sur le banc de touche qu'il aura signé son chef-d'œuvre. Arrivé dans le Finistère pour une mission maintien délicate, il a transcendé le Stade Brestois jusqu'à décrocher une qualification historique en Ligue des Champions, tout en étant sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2024. Le faire dans l'ombre d'un combat secret contre la maladie ne fait que renforcer l'admiration que tout le monde lui portait.

Aujourd'hui, Peuple Vert s'associe pleinement à la démarche de l'ASSE. Toutes nos pensées les plus chaleureuses accompagnent sa famille, ses proches, les joueurs qu'il a tant aimés, ainsi que l'ensemble de la communauté brestoise dans cette terrible épreuve.

Reposez en paix, Monsieur Roy.