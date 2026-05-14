Chaque semaine, ne manquez pas Sainté Night Club, votre rendez-vous incontournable du lundi soir dédié aux supporters des Verts ! Pendant une heure, nous décryptons l’actualité de l’ASSE. Ce samedi, les Verts affrontaient l'Amiens SC en clôture du championnat de Ligue 2.

Après un sprint final manqué, les Verts n’avaient plus leur destin entre leurs pieds. En effet, la réception d’Amiens devait accoucher d’une victoire avec au moins deux buts d’écart. Sur ce point, le contrat a été parfaitement rempli. Dans le même temps, il fallait que Le Mans réalise une contre-performance à Bastia.

Malheureusement, les Manceaux ont fait le travail en s’imposant 2-0, malgré un match qui n’est pas allé à son terme suite aux débordements des supporters corses. Un résultat qui, il ne fait guère de doute, sera très certainement entériné ce mercredi par la commission de la LFP en charge de l’affaire.

Retrouvez les points clés des chroniqueurs autour de cette rencontre.

Efficacité (enfin) retrouvée

Avec un seul but marqué lors des trois rencontres précédentes, les Verts traversaient une crise de résultats autant qu’une crise de confiance. Malgré le manque d’adversité, ou tout du moins de résistance proposé par Amiens ce week-end, les Stéphanois auront au moins eu le mérite de faire le travail avec cinq buts inscrits, dont certains particulièrement beaux.

Lucas Stassin retrouve le chemin des filets grâce à un superbe rush solitaire, offrant même deux passes décisives dans le même temps. Davitashvili, élu joueur de la saison par ses pairs lors des trophées UNFP, n’aura quant à lui eu besoin que d’une petite demi-heure de jeu pour inscrire un but et délivrer une passe décisive.

Passe décisive également pour Aïmen Moueffek qui, pour cette dernière de la saison régulière, s’offre son premier but de la saison grâce à une frappe pleine de malice entre les jambes du portier amiénois.

Le plein de confiance avant les playoffs ?

Dans un stade Geoffroy-Guichard, encore une fois plein à craquer et au rendez-vous, les hommes de Philippe Montanier ont pu terminer la saison sur un large succès. Après une série de trois défaites, le SNC s’accorde à dire que, malgré l’horizon des playoffs et l’adversité qui attend les Stéphanois. Cette victoire est la bienvenue pour remettre les têtes à l’endroit.

Elle permet de retrouver de la confiance avant une véritable bataille vendredi, avec potentiellement une finale aller-retour à jouer contre l'antépénultième de la Ligue 1.

Malgré la manita et le clean sheet, le sourire n’est pas encore sur toutes les lèvres du côté des chroniqueurs. La tâche qui attend l’AS Saint-Étienne s’annonce malgré tout complexe, et les supporters n’en ont pas fini de stresser dans cette saison 2025/2026.

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