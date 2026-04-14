L’ancien défenseur de l’ASSE Cheikh Mbengue poursuit son engagement pour la jeunesse avec l’organisation du Tournoi United Academie au Sénégal. Un événement tourné vers la formation et l’avenir des jeunes talents africains.

Cheikh Mbengue n’a jamais coupé le lien avec le football. Mais cette fois, ce n’est pas sur un terrain de Ligue 1 que l’ancien latéral stéphanois s’illustre. Au Sénégal, il s’investit pleinement dans la formation des jeunes joueurs. À travers le Tournoi United Academie, il met en lumière une génération ambitieuse, entourée de structures reconnues comme Dakar Sacré-Cœur ou encore Diambars. Un tournoi où l’on retrouve également des profils déjà liés à l’ASSE, à l’image de Lassana Traoré.

Dans un discours lucide et engagé, Mbengue a expliqué sa vision : former des hommes avant des footballeurs. « Aujourd’hui, nous sommes dans le développement de jeunes joueurs à travers des événements qu’on fait au quotidien », confie-t-il. Conscient des réalités du haut niveau, il insiste sur l’importance de la rigueur et du travail. « On sait tous pertinemment qu’ils ne deviendront pas tous professionnels. » L’objectif est clair : offrir une vitrine aux jeunes talents et maximiser leurs chances d’être repérés par des clubs européens.

Cheikh Mbengue mise sur la formation

Avec ce tournoi, Cheikh Mbengue s’inscrit dans une dynamique forte du football africain. Le Sénégal est devenu un vivier incontournable ces dernières années. Mais pour émerger, les jeunes doivent être accompagnés. C’est là que des initiatives comme celle-ci prennent tout leur sens.

Le fondateur de United Academie veut structurer ce parcours. Il insiste sur la discipline et l’exigence : « Le but, c’est de leur permettre d’être vus par les meilleurs clubs européens. » Une démarche qui ne laisse rien au hasard. En invitant des académies sénégalaises et maliennes, Mbengue favorise aussi la confrontation et l’apprentissage.

Au-delà du terrain, le message est fort : croire en ses rêves, mais surtout travailler pour les atteindre. Une philosophie qui colle parfaitement à l’ADN du football formateur.

" 𝑵𝒐𝒖𝒔 𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒆 𝒅é𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒑𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆𝒔 𝒋𝒆𝒖𝒏𝒆𝒔 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒖𝒓𝒔. 𝑪'𝒆𝒔𝒕 𝒏𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍 𝒂𝒖 𝒒𝒖𝒐𝒕𝒊𝒅𝒊𝒆𝒏 (...) 𝒀'𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕é!" Cheikh et Makhtar Mbengue propriétaires de United Académie parlent de l'initiative… pic.twitter.com/e8Q749Ujop — 13football_com (@13footballC) April 10, 2026

Bafé Gomis (formé à l'ASSE) valide l’initiative

Présent lors de l’événement, Bafé Gomis n’a pas manqué de saluer le projet. L’ancien attaquant des Verts a souligné la qualité de l’organisation et l’importance de ce type de tournoi. « Ce tournoi est à l’image de ce qui se fait au Sénégal : promouvoir la jeunesse à travers le football. »

Gomis a également insisté sur les progrès visibles chez les jeunes joueurs. Tactique, discipline, encadrement : tout est réuni pour favoriser leur développement. Il a aussi évoqué la présence d’acteurs importants du football comme Demba Ba ou des recruteurs européens, essentiels pour donner de la visibilité aux académies.

Un point crucial, car ces structures ont besoin de soutien pour exister. « C’est important de mettre en vitrine », rappelle-t-il. Une manière de valoriser le travail de fond réalisé au quotidien.

" 𝘾𝙚 𝙩𝙤𝙪𝙧𝙣𝙤𝙞 𝙚𝙨𝙩 à 𝙡'𝙞𝙢𝙖𝙜𝙚 𝙙𝙚 𝙘𝙚 𝙦𝙪𝙞 𝙨𝙚 𝙛𝙖𝙞𝙩 𝙖𝙪 𝙎é𝙣é𝙜𝙖𝙡, 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙤𝙪𝙫𝙤𝙞𝙧 𝙡𝙖 𝙟𝙚𝙪𝙣𝙚𝙨𝙨𝙚 à 𝙩𝙧𝙖𝙫𝙚𝙧𝙨 𝙡𝙚 𝙛𝙤𝙤𝙩𝙗𝙖𝙡𝙡, " Bafetimbi Gomis ancien footballeur#13football#13TV pic.twitter.com/NrS6w3dGi1 — 13football_com (@13footballC) April 10, 2026

En réunissant talents, encadrants et observateurs, le Tournoi United Academie s’impose déjà comme un rendez-vous prometteur. Une chose est sûre : Cheikh Mbengue de travailler pour le football, autrement.