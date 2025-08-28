L’histoire d’Irvin Cardona prend un nouveau tournant. Longtemps cantonné aux sélections de jeunes en équipe de France, l’avant-centre stéphanois a choisi de porter les couleurs d'un nouveau pays. Une décision symbolique qui lui permet de goûter enfin au niveau international et d’offrir une nouvelle vitrine à sa carrière.

Irvin Cardona, l’attaquant de l’AS Saint-Étienne, va connaître sa première cape internationale. L’ancien international espoirs français a accepté de représenter Malte, pays d’origine de sa famille, et participera au prochain rassemblement des Chevaliers de Malte.

Cardona et le défi maltais en qualifications

Malte est actuellement en grande difficulté dans le groupe G des qualifications pour la Coupe du monde. Avec seulement un point en quatre matchs, une différence de buts catastrophique (0 but marqué, 11 encaissés), les chances de qualification sont quasiment nulles. Le pays occupe la dernière place derrière la Finlande, les Pays-Bas, la Pologne et la Lituanie.

Dans ce contexte, l’arrivée d’Irvin Cardona représente à la fois un coup de projecteur et un renfort offensif. L’attaquant de l’ASSE, capable de coups d’éclat devant le but, pourrait bien offrir une nouvelle dynamique à une sélection en quête de repères. Face à la Lituanie, concurrent direct pour éviter la dernière place, Malte espère marquer enfin et pourquoi pas décrocher une première victoire.

Un premier test contre la Lituanie avant Saint-Marin

Le programme du rassemblement prévoit deux rencontres :

Jeudi 4 septembre : Lituanie – Malte (qualifications Coupe du monde)

Mardi 9 septembre : Malte – Saint-Marin (match amical)

Le match contre la Lituanie sera crucial pour l’honneur. Les Baltes comptent deux points et restent accessibles. Cardona pourrait être titularisé d’entrée afin d’apporter de la profondeur et un réalisme offensif qui a cruellement manqué à Malte depuis le début de la campagne.

Le second match, amical contre Saint-Marin, offrira un contexte plus abordable. L’occasion pour Cardona de trouver ses marques, de prendre confiance et pourquoi pas d’ouvrir son compteur avec son nouveau maillot.

L’ASSE suivra attentivement son attaquant

À Saint-Étienne, on scrutera évidemment de près les performances de l’attaquant. Cardona a retrouvé un temps de jeu précieux ces dernières semaines en Ligue 1 et ce statut d’international pourrait renforcer son poids dans le vestiaire. Jouer avec Malte lui permettra surtout d’accumuler de l’expérience internationale et de se confronter à un contexte différent.

Même si les chances de qualification sont infimes, cette aventure pourrait marquer un tournant dans la carrière de l’avant-centre stéphanois. Une belle reconnaissance pour un joueur qui n’a jamais caché son attachement à ses racines maltaises.