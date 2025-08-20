Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, dresse un premier bilan positif du lancement de la plateforme Ligue 1+, qui a déjà séduit plus de 600 000 abonnés en quelques jours. Extrait de son interview parue dans le journal L'Equipe.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) n’avait pas le droit à l’erreur. Faute d’accord avec Canal+ et dans un contexte tendu avec beIN Sports, la Ligue a dû lancer sa propre plateforme de diffusion. La première journée de championnat constituait donc un test grandeur nature. Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, s’est félicité du résultat : « Il s’avère positif. Nous sommes satisfaits sur les deux chantiers qui ont été lancés : la distribution et l’éditorial. »

Le dirigeant souligne la réussite technique de l’OTT malgré les difficultés initiales rencontrées chez Amazon : « Le vendredi soir, l’avant-match et le magazine n’ont pas pu être diffusés, mais tout est rentré dans l’ordre dès le lendemain. »

Déjà 600 000 abonnés !

L’un des points les plus marquants concerne les chiffres d’abonnement. Dès la première journée, Ligue 1+ a dépassé les attentes : « Nous sommes déjà à plus de 600 000 abonnés. Nous pensons qu’on fera en une seule journée de Championnat ce qui avait été réalisé sur toute la saison précédente par DAZN », affirme de Tavernost.

La majorité des abonnés ont choisi la formule annuelle, preuve d’un engagement durable. L’objectif fixé à un million d’abonnés d’ici la fin de la saison semble désormais accessible, voire dépassable : « Si on fait plus, on sera très heureux. »

Un esprit nouveau pour le football français

Le responsable de LFP Media insiste également sur les nouveautés éditoriales. L’accès aux vestiaires, l’immersion dans le bureau des arbitres, la mise en valeur des clubs et de leurs histoires, tout cela doit distinguer Ligue 1+ d’un diffuseur traditionnel. « L’esprit que nous voulions donner à Ligue 1+ a été parfaitement respecté. Ce n’est pas simplement une nouvelle antenne, mais un esprit nouveau pour le foot pro », explique-t-il.

De nouvelles innovations sont déjà en préparation, comme la connexion des caméras de stade aux réseaux sociaux pour offrir des images inédites.

Des tensions qui subsistent

Ce bon démarrage ne masque pas toutes les difficultés. Canal+ reste absent du dispositif malgré la volonté affichée de la LFP de renouer le dialogue : « Canal+ est le bienvenu si nous trouvons un accord », assure de Tavernost.

La situation avec beIN Sports est également tendue, l’opérateur n’ayant pas réglé l’intégralité de la première échéance prévue (18 millions d’euros, dont 4 manquent encore). Mais le DG de LFP Media temporise : « Je ne veux pas de polémiques avec beIN. LFP Media cherche simplement à faire respecter ses contrats. »

Un cap fixé à 1 million d’abonnés

Le lancement est donc considéré comme une réussite, mais le chemin reste long. Avec 33 journées à venir, LFP Media veut maintenir la dynamique et séduire un public encore plus large. « Tout n’est pas parfait, je m’empresse de le dire, mais l’esprit est là », conclut de Tavernost.

Le premier objectif d’un million d’abonnés pourrait bien être atteint avant la fin de la saison. Un signal fort pour le football français, qui joue une partie essentielle de son avenir économique à travers Ligue 1+.