La saison est terminée pour l'ensemble des équipes du centre de formation. L'ASSE compte plusieurs internationaux au sein de son effectif professionnel, mais également dans ses équipes de jeunes. L'un d'entre eux vient d'être convoqué par la Côte d'Ivoire.

Nathan Kasia Nkondo et Lorik Vial sont les premiers représentants de l'ASSE en sélection actuellement. Le défenseur central et le gardien, tous les deux nés en 2009, sont actuellement en Estonie pour disputer l'Euro U17 avec la France. Ils viennent d'ailleurs de décrocher leur ticket pour les demi-finales en battant le Monténégro (5-0) et affronteront désormais le Belgique, jeudi.

Après Mnemoi, un autre jeune de l'ASSE sélectionné

Toujours au niveau des Equipes de France de jeunes, c'est le défenseur central Naoufan Mnemoi qui a été appelé avec l'EDF U16. Le stéphanois né en 2010 a été convoqué par Lionel Rouxel pour disputer la Dream Cup au Japon.

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Naoufan Mnemoi affrontera un autre stéphanois lors de ce tournoi. En effet, le milieu de terrain du groupe Avenir (U16 / U17) de l'ASSE, Lucas Dagbo, a été appelé par l'équipe ivoirienne U16. Les deux mâtrus se retrouveront sur le terrain le 8 juin prochain à l'occasion du dernier match de la Dream Cup entre la France et la Côte d'Ivoire. Ils s'étaient d'ailleurs déjà affrontés par le passé en sélection. C'était lors du Mondial de Montaigu et les Eléphants avaient alors pris le dessus sur les Bleuets (2-1).

Avant cela, les U16 ivoiriens seront opposés au Japon le mercredi 3 juin, et à l'Argentine, le vendredi 5 juin.