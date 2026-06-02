Les Magic Fans et les Green Angels ne seront pas dissous. Selon les informations du Progrès, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a confirmé à un dirigeant de l'ASSE qu'il ne s'opposerait pas à l'avis négatif rendu par la Commission nationale consultative de prévention des violences. Le Peuple Vert peut souffler.

C'est la fin d'une angoisse qui durait depuis début avril. Une nouvelle menace de dissolution planait sur les deux groupes ultras emblématiques de Geoffroy-Guichard, un an seulement après une première procédure déjà repoussée. Les supporters s'étaient une nouvelle fois mobilisés massivement, le 11 avril, pour montrer leur attachement à ces groupes qui incarnent l'âme de la tribune.

La commission rend un avis négatif, Nunez suit

La Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives a rendu un avis négatif quant à la dissolution des Magic Fans et des Green Angels. Décisif. Selon plusieurs sources relayées par Le Progrès, le ministre de l'Intérieur a reçu un dirigeant de l'ASSE mercredi dernier pour lui signifier qu'il n'irait pas contre cet avis. Une confirmation officielle devant le Sénat est attendue prochainement. La dissolution n'aura pas lieu.

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Le combat continue pour éviter une troisième procédure

La victoire est réelle, mais personne ne baisse la garde. Les groupes, le club et les acteurs politiques mobilisés dans ce dossier vont poursuivre leurs efforts pour s'assurer qu'une troisième procédure ne voit jamais le jour. Deux batailles gagnées, une vigilance qui reste entière.

Les Magic Fans et les Green Angels seront bien là la saison prochaine pour pousser les Verts vers la remontée. Le Chaudron ne se dissous pas/

Source : Le Progrès