Lucas Stassin va découvrir la sélection belge. L’attaquant de l’ASSE figure dans la liste de Rudi Garcia pour les amicaux face aux États-Unis et au Mexique. Une première convocation qui confirme sa progression et ouvre une nouvelle étape dans sa saison. En conférence de presse, Rudi Garcia et Kévin De Bruyne ont évoqué l'arrivée des petits nouveaux.

La nouvelle s’inscrit dans la continuité de ses dernières semaines. À 20 ans, Lucas Stassin s’impose progressivement comme un élément offensif fiable en Ligue 2. Sa présence dans la liste belge valide cette dynamique. Le sélectionneur Rudi Garcia a choisi d’intégrer de nouveaux profils dans un groupe marqué par plusieurs absences. L’absence de Romelu Lukaku, qui n’est pas à 100 %, ouvre un espace. Le sélectionneur l’assume : "Nous avons de grands joueurs qui ne sont pas là. Mais si vous manquez de quelque chose, c'est une possibilité pour les autres." Cette situation crée un contexte favorable pour les jeunes joueurs, appelés à se montrer dans un environnement plus ouvert.

Pour Lucas Stassin, c'est une opportunité dans un groupe en transition

La Belgique aborde ce rassemblement avec une volonté claire. Donner du temps de jeu et observer de nouveaux profils. Rudi Garcia ne parle pas d’expérimentation, mais d’évaluation. "Il devient important pour moi et pour eux de jouer beaucoup." Le sélectionneur prévoit une rotation limitée, ce qui laisse envisager du temps de jeu pour les nouveaux. L’objectif est identifié : mesurer leur capacité à répondre aux exigences internationales.

Dans ce cadre, Lucas Stassin arrive avec un profil cohérent. Il s’inscrit dans une génération appelée à prendre le relais. Kevin De Bruyne a lui-même évoqué cette transition : "Plus il y a de talents, mieux c'est. Il viendra un moment où nous, anciens, ne pourrons plus jouer." Le message est clair. La porte est ouverte, mais elle ne le restera pas indéfiniment. Les jeunes doivent s’imposer rapidement.

Un rendez-vous pour construire la suite...

Les deux matchs programmés face aux États-Unis et au Mexique vont servir de base de travail. Le résultat comptera, mais l’enjeu principal reste l’observation. Pour Stassin, l’essentiel sera d’exister dans ce contexte. Même avec un temps de jeu limité, l’objectif sera de montrer sa capacité d’adaptation.

Du côté de l’ASSE, cette convocation renforce la visibilité du projet. Elle confirme que le club est capable d’accompagner des joueurs vers le niveau international. Pour Lucas Stassin, cette étape peut peser dans la suite de sa saison. Elle apporte de la confiance, mais aussi de nouvelles attentes. Le cadre change. Le niveau aussi. À lui de s’y installer.