Appelé pour la première fois avec la Belgique A, Lucas Stassin vit un moment fort de sa jeune carrière. L’attaquant de l’ASSE a même eu droit à son bizutage chez les Diables Rouges. Une séquence hilarante qui symbolise sa renaissance cette saison.

Lucas Stassin savoure. Après des mois compliqués, l’attaquant stéphanois retrouve le sourire… et bien plus encore. Convoqué pour la première fois avec la sélection A de la Belgique, le joueur formé au pays découvre un nouveau monde. Et comme le veut la tradition, il est passé par la case bizutage. Une scène captée en images, où le buteur des Verts se prête au jeu avec le sourire. Une intégration réussie dans un groupe qui prépare activement ses prochaines échéances.

Un bizutage hilarant

Le premier rendez-vous est fixé ce samedi à 20h30 face aux États-Unis. Une opposition relevée, idéale pour tester les nouveaux visages. Puis, dans la nuit de mardi à mercredi (3h heure française), la Belgique affrontera le Mexique. Deux rencontres importantes dans la perspective de la Coupe du Monde 2026… qui se déroulera justement aux États-Unis.

Lucas Stassin à l'ASSE : une renaissance récompensée

Cette sélection n’est pas le fruit du hasard. Elle vient récompenser un retour en forme remarqué avec l’ASSE. Car la saison de Lucas Stassin n’a pas toujours été un long fleuve tranquille.

La première partie d’exercice a été particulièrement difficile. En cause notamment : un transfert avorté qui a laissé des traces. L’attaquant belge a traversé une période de doute, loin de son meilleur niveau.

Mais depuis plusieurs semaines, le déclic est là. Stassin a retrouvé le chemin des filets. Surtout, il a retrouvé de la confiance. Plus juste dans ses déplacements, plus tranchant devant le but, il redevient un élément clé du dispositif de Philippe Montanier.

Et ses performances ne passent pas inaperçues. Cette convocation avec la Belgique A en est la preuve la plus concrète.

Objectif Ligue 1 et Coupe du Monde 2026

Lucas Stassin ne compte pas s’arrêter là. Son ambition est claire : continuer sur cette dynamique pour aider l’ASSE à retrouver la Ligue 1. Un objectif collectif fort, qui passe par ses performances individuelles.

En parallèle, cette première sélection ouvre de nouvelles perspectives. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, chaque rassemblement est une opportunité. Une bonne impression peut changer beaucoup de choses.

Le bizutage n’est qu’un début. Mais il symbolise parfaitement le renouveau de Lucas Stassin. De retour au premier plan avec Saint-Étienne, il s’offre désormais une place chez les Diables Rouges.

Et tout pourrait aller très vite.