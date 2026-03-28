Coach de l'ASSE depuis le 13 mars dernier, Yannick Chandioux a une mission très claire. Maintenir l'ASSE en Arkema Première Ligue. Dans une interview accordée à Ici Saint-Etienne loire, le nouveau coach des Vertes nous en dit plus sur sa mission.

En grande difficulté cette saison, l'ASSE ne parvient pas à tirer son épingle du jeu dans ce championnat d'Arkema Première Ligue. Après le départ de Sébastien Joseph, licencié par le club, un nouveau coach été recherché. Après l'interim assuré par Tom Bouvier, c'est donc Yannick Chandioux qui a été nommé comme coach de l'équipe première. Au moins pour la fin de la saison...

Yannick Chandioux, lucide sur la situation de l'ASSE

Le nouveau coach de l'ASSE est lucide sur la situation du club. Après, une saison dernière encourageante, les Vertes sont aujourd'hui en grande difficulté. Présent depuis quelques jours, Yannick Chandioux explique ce qu'il a pu observer.

Yannick Chandioux (coach de l'ASSE) : "J'ai de la fraîcheur mentale dans cette situation parce que je suis là depuis dix jours. Le groupe est un peu plus dans le dur, il faut dire les choses. [...] Je crois que dans le sport, ne pas gagner c'est usant. [...] Moi je me suis focalisé très très vite sur l'objectif. On n'a pas parlé du passé, on parle du moment présent et de l'avenir, c'est le plus important. Je trouve le groupe réceptif. Après c'est le terrain qui va parler."

Au delà de l'ASSE, Yannick Chandioux a une vision plus globale du football féminin qui évolue de plus en plus. Une très bonne nouvelle !

Une grosse responsabilité pour l'évolution du football féminin

Geoffroy-Guichard vivra sa plus belle affluence contre Lens, avec 8 000 supporters. Selon le coach de l'ASSE, il faudra qu'il y ait du "spectacle" sur le terrain pour donner l'envie à ce public de revenir voir jouer et encourager les Vertes

Yannick Chandioux (coach de l'ASSE) : "Le foot féminin progresse, on ne fait que le dire, mais on n'est pas encore au bout de cette progression. Et c'est les actrices, les acteurs, quand je dis les acteurs, c'est aussi les staffs, les coachs, les actrices sur le terrain, et ça c'est effectivement aller chercher une belle image.[...] On doit tout donner, montrer la meilleure image possible et montrer une belle image du foot féminin tout simplement. Et puis on doit défendre aussi un club, un logo et attirer aussi les spectateurs. S'il y a un petit peu de monde, il faut les faire revenir. Pour les faire revenir, il faut les amener avec nous, c'est sûr."