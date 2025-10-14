Pour le second match amical entre la Serbie et la Russie, Strahinja Stojkovic était attendu. Une trêve enrichissante pour le jeune défenseur stéphanois qui n'a finalement pas joué la rencontre. Explication.

Aligné vendredi face à la Russie, Stojkovic pensait confirmer qu’il s’installait durablement dans le groupe U19 de Gordan Petric. Ces deux confrontations amicales, disputées à Stara Pazova, constituaient les derniers tests avant le premier tour des qualifications pour l’Euro U19, prévu en novembre prochain.

Pour le latéral droit de l’ASSE, ce rassemblement représentait une étape relativement importante. Malgré un temps de jeu encore mesuré en club, il montre qu’il reste dans les plans de la fédération serbe et qu’il continue de progresser.

L’expérience internationale comme moteur

La Serbie jouait de nouveau en amical face à la Russie ce mardi. Mais sans Stojkovic. Les serbes se sont inclinés 4-1 face à la sélection des U18 Russes. Une rencontre que le stéphanois a suivie de loin. En effet, le latéral droit a été rapatrié du côté de Saint-Etienne plus tôt que prévu.

Lamba out, Stojkovic in ?

En effet, dès ce lundi après-midi, le jeune serbe était présent dans le groupe d'Eirik Horneland. Un retour express qui peut trouver son explication dans la convalescence de Chico Lamba. Pour l'heure, l'ancien joueur de Benfica tient la corde pour remplacer son compatriote. Un repositionnement qui laisse des places à prendre au sein du groupe pour les semaines à venir.

Strahinja Stojkovic pourrait ainsi profiter de cette occasion pour intégrer le groupe face au Mans. Pour l'heure, le serbe n'a joué qu'avec la Réserve et les U19. S'il a pu séduire certains observateurs aux entrainements, il a livré des prestations qui confirment qu'il aura besoin de temps.

Pour autant, les dirigeants misent sur ce jeune espoir et compte sur son éclosion. De quoi imaginer Stojkovic dans le groupe ce samedi ? C'est une réelle possibilité.