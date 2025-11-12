Bonne nouvelle pour les Verts avant le 7e tour de Coupe de France : Igor Miladinovic a purgé sa suspension et peut postuler à une place dans le groupe face à Quetigny. L'occasion de faire un point complet sur la situation disciplinaire au sein de l’effectif stéphanois.

Augustine Boakye, Mahmoud Jaber et Ebenezer Annan vont devoir être vigilant.

Miladinovic disponible, aucune suspension imminente

Suspendu trois matchs après son expulsion lors du déplacement à Annecy (J11), Igor Miladinovic a purgé sa peine. Le défenseur est désormais apte pour la rencontre de Coupe de France contre Quetigny, un adversaire de Régional 2 que l’ASSE affrontera sans ses supporters, suite à un arrêté préfectoral.

Côté infirmerie, si plusieurs cadres manquent encore à l’appel à l’entraînement, la gestion des suspensions ne devrait pas poser de souci immédiat à Olivier Dall’Oglio.

Trois joueurs sous surveillance mais pas menacés

En Ligue 2, un joueur écope d’un match de suspension automatique après cinq cartons jaunes reçus sur une période de 10 journées. À ce stade, aucun Stéphanois n’est encore sous la menace directe d’une sanction.

Cependant, trois joueurs cumulent déjà trois avertissements :

Boakye (J7, J12, J14)

(J7, J12, J14) Annan (J2, J3, J9)

(J2, J3, J9) Jaber (J8, J10, J13)

Ils devront éviter les écarts dans les prochaines rencontres sous peine de basculer dans la zone rouge.

Tableau complet des avertissements chez les Verts

Voici un point détaillé sur la situation disciplinaire des joueurs de l’ASSE cette saison :

Joueur Cartons Journées concernées Boakye 3 jaunes J7, J12, J14 Annan 3 jaunes J2, J3, J9 Jaber 3 jaunes J8, J10, J13 Bernauer 2 jaunes + 1 rouge J5, J8 Ferreira 2 jaunes J3, J4 Nadé 2 jaunes J4, J9 Cardona 2 jaunes J10, J12 Miladinovic 1 jaune + 1 rouge J7, J11 Moueffek, Stassin, Tardieu, Davitashvili, Lamba, Horneland 1 jaune chacun Différentes journées

La saison dernière, l'ASSE avait écopé d'un carton rouge en Coupe de France. Ibrahim Sissoko avait alors écopé de 7 matchs de suspension. Une lourde suspension qui n'avait pas arrangé l'attaquant malien et l'ASSE. Les Verts seraient bien inspirés de ne pas se tirer une nouvelle balle dans le pied ce samedi.