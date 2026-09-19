L’ASSE va vivre une trêve internationale avec plusieurs joueurs hors du Forez. Une conséquence directe d’un recrutement porté vers l’international et d’une politique de formation et de post-formation qui porte ses fruits. Plusieurs jeunes ont justement été appelés par leurs pays respectifs. Récapitulatif.

La dernière liste à être tombée est celle de l’Équipe de France U20. Les Bleuets affronteront l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie lors du prochain rassemblement.

La génération 2007 était concernée par cette liste. Plusieurs stéphanois ont l’habitude d’être appelés mais le passage de U19 à U20 cette saison pouvait rebattre les cartes. Luan Gadegbeku, prêté à Pau, n’a par exemple pas été convoqué. Son coéquipier palois Axel Dodote sera en revanche bien de la partie, tout comme Nadir El Jamali. Revenu d’une longue blessure, le joueur offensif de l’ASSE retrouve du temps de jeu sous les ordres d’Ian Cathro et quittera Saint-Étienne après le match à Metz.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Plusieurs autres jeunes de l’ASSE convoqués

Mais Nadir El Jamali n'est pas le seul Vert à avoir été appelé par les Bleuets. Fousseny Sidibé Kaloga, ailier de la génération 2010 des Verts, rejoindra lui l'Equipe de France U17 ce week-end. Au programme : une double confrontation face à la Finlande.

Il faut se tourner du côté de l'Afrique pour retrouver d'autres jeunes stéphanois internationaux. Apparu à plusieurs reprises avec le groupe professionnel cette saison, Adam Baallal confirme sa bonne forme du moment. Il a été appelé avec le Maroc U20. Le milieu de terrain participera à l'occasion de ce rassemblement au tournoi UNAF prévu en Égypte, du 21 septembre au 6 octobre.

Enfin, deux autres membre de la Génération Verte vont eux retrouver la sélection algérienne. Oussama Benkou intègre l'équipe U20 et disputera lui aussi le tournoi UNAF, qualificatif pour la CAN U20 2027. Le défenseur gaucher évolue en réserve et n'a encore jamais goûté au monde professionnel. Quant à Ben Adam Kissoum, il vient d'être convoqué avec les U16 algériens. Il prendra part au tournoi UNAF U16, qualificatif pour la prochaine CAN U17.