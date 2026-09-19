Après avoir connu son premier revers de la saison sur la pelouse de Dunkerque (2-1), l’ASSE enchaîne avec un nouveau déplacement samedi soir. Direction Saint-Symphorien pour défier le FC Metz, relégué de Ligue 1 au printemps et désormais emmené par Luc Holtz. Une équipe grenat encore irrégulière, mais qui possède plusieurs armes particulièrement dangereuses.

Le début de saison messin résume assez bien cette impression. Metz avait commencé par battre Guingamp (2-1), avant d’enchaîner trois matchs nuls face à Grenoble, Laval puis Annecy. Les Grenats ont ensuite signé leur prestation la plus convaincante en écrasant Rodez (4-1), avant de connaître leur première défaite lundi soir sur la pelouse du Red Star (1-0). Après six journées, ils comptent neuf points.

Metz cherche très rapidement la profondeur

Arrivé cet été après quinze années passées à la tête de la sélection luxembourgeoise, Luc Holtz a installé une équipe qui cherche rarement à confisquer le ballon. Le technicien de 56 ans s’est engagé pour deux saisons avec le club mosellan.

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Son Metz s’organise principalement autour d’un 4-2-3-1, qui peut facilement se transformer selon les profils alignés au milieu. Mais l’identité offensive est surtout très claire. Les données de DataScout’ font ressortir une équipe extrêmement verticale et surtout portée sur le jeu long.

La possession apparaît beaucoup moins importante dans le projet grenat. Metz cherche plutôt à sauter des lignes et à atteindre rapidement ses attaquants. Une stratégie qui s’accompagne d’une énorme menace dans le domaine aérien, il s’agit de la caractéristique offensive qui ressort le plus nettement. Les centres, la présence dans la surface et les coups de pied arrêtés occupent également une place importante.

Une équipe dangereuse… mais peu intense sans le ballon

Le contraste est assez important lorsque Metz doit défendre. Les Grenats savent protéger leur but et affichent de bonnes données dans l’anticipation et la discipline. Ils n’ont d’ailleurs encaissé que cinq buts depuis la reprise.

En revanche, leur manière de défendre repose beaucoup moins sur l’agressivité et l’intensité. Le pressing ressort assez peu, tandis que l’intensité, les duels physiques et surtout l’endurance figurent parmi les données les plus basses de l’équipe.

Autre paradoxe, si Metz est particulièrement dangereux dans les airs offensivement, sa défense aérienne apparaît beaucoup moins dominante. Une piste intéressante pour une ASSE qui pourrait chercher à imposer davantage de rythme que face à Dunkerque. Les Messins semblent également moins à l’aise lorsqu’une rencontre les oblige à multiplier les efforts et les courses sur la durée.

Fall en point de fixation, Savanier à la création

Devant, un homme concentre une grande partie du danger. Pape Moussa Fall a déjà inscrit cinq buts, soit plus de la moitié des réalisations messines en championnat. Face à Rodez, le Sénégalais avait frappé trois fois lors du succès 4-1. Avec son gabarit et sa présence dans la surface, il correspond parfaitement au jeu direct recherché par Luc Holtz.

Derrière lui, Metz a surtout ajouté énormément de qualité technique cet été avec Téji Savanier. Libre après son départ de Montpellier, le milieu de 34 ans s’est engagé jusqu’en juin 2027. Son influence est déjà considérable : un but, deux passes décisives et cinq grosses occasions créées. Sa qualité sur coups de pied arrêtés reste évidemment l’une de ses principales armes. Il a d’ailleurs déjà inscrit un coup franc face à Annecy cette saison.

À ses côtés, Jessy Deminguet réalise lui aussi un excellent début d’exercice. Le milieu affiche un but et deux passes décisives, mais surtout une activité importante avec 11,4 kilomètres parcourus par 90 minutes. Giorgi Abuashvili apporte davantage de vitesse sur le côté gauche, avec un volume très important de sprints par match et une pointe mesurée à 34,9 km/h.

Metz possède donc un profil assez différent de Dunkerque. Moins intense dans son pressing, mais probablement plus dangereux dans le jeu direct et les airs. Pour l’ASSE, l’enjeu sera notamment d’empêcher Savanier et Deminguet d’avoir le temps d’alimenter Fall. Car lorsque Metz parvient à installer son jeu dans les trente derniers mètres, ses qualités de finition et sa présence dans la surface en font l’une des attaques les plus dangereuses de ce début de Ligue 2.

Sources : DataScout’, SofaScore.