Lucas Stassin a bien quitté le Forez ces dernières heures, mais devra y retourner d’ici peu. Alors qu’il souhaitait quitter l’ASSE, le club stéphanois a, comme prévu, conservé l’attaquant belge. L’ancien buteur de Westerloo était sélectionné avec les espoirs belges pour un match en Biélorussie.

Ce vendredi, Rudi Garcia a dévoilé sa liste pour affronter le Liechtenstein et le Kazakhstan. L’absence de Romelu Lukaku laissait imaginer une opportunité pour Lucas Stassin, mais le sélectionneur a finalement préféré rappeler Michy Batshuayi. À 31 ans, l’ancien attaquant de Chelsea reste un habitué du groupe malgré une saison quasi blanche à Francfort.

En conférence de presse, Garcia a justifié ce choix : «Batshuayi connaît bien la sélection, il marque toujours des buts. Je pense aussi à Lucas Stassin, qui a réalisé six mois remarquables. Mais Saint-Étienne, même si c’est un grand club, évolue en Ligue 2. Cela compte dans nos critères. »

Ces propos confirment la situation de Stassin : un attaquant prometteur, déjà observé, mais encore freiné par son contexte. Pour espérer l’Euro 2025 ou le Mondial 2026, il devra s’imposer durablement avec l’ASSE et confirmer son potentiel au plus haut niveau.

Lucas Stassin a finalement été convoqué avec les espoirs belges en vue des qualifications à l’Euro 2027. Les diablotins affrontaient la Biélorussie ce jeudi à 17h.

Stassin out ?

Alors que la rencontre allait être scrutée de près par les supporters stéphanois. Mais à la surprise générale, Lucas Stassin ne figurait pas sur la feuille de match. C'est le néo rémois Bassette qui était titularisé à la pointe de l'attaque de la sélection des Espoirs Belge. Pas de Stassin non plus sur le banc. Blessé ? La question a le mérite d'être posée. Pour l'heure, la question reste ouverte et sans réponse.