Arrivé à l’ASSE en juillet 2021 en provenance d’Evreux Football Club 27, Moussa Sissoko (19 ans) a connu un parcours formateur riche dans le Forez. Homonyme de l’international français passé par Toulouse et Newcastle, le jeune milieu de terrain de la génération 2006 a fait ses gammes au Centre Robert Herbin de l’Étrat avant de tenter une nouvelle aventure en juillet 2024. Après une saison passée à Quevilly Rouen Métropole, il retrouve cet été son club formateur en Régional 1.

Moussa Sissoko, ancien milieu de l’ASSE, retrouve Evreux, son club formateur. Passé par le centre de formation des Verts entre 2021 et 2024, le joueur de 19 ans poursuit désormais son aventure en Normandie.

Moussa Sissoko et l’ASSE : trois années d’apprentissage

Durant ses trois saisons sous le maillot vert, Moussa Sissoko a franchi les étapes du centre de formation. Sous la direction de Kevin De Jesus, il a disputé 16 matchs avec les U16 en 2021-2022, inscrivant un but. La saison suivante, intégré aux U17 Nationaux dirigés par Patrick Moreau, il a joué 13 rencontres pour un but marqué. Enfin, lors de la saison 2023-2024, il a pris part à 7 matchs avec les U19 Nationaux, toujours sous la houlette de Patrick Moreau selon les calculs de poteaux-carrés.

À l’été 2024, Sissoko a quitté l’ASSE pour rejoindre Quevilly Rouen Métropole. Une expérience d’un an au sein du club normand, marquée par la volonté de s’aguerrir au haut niveau régional. Cette étape a été une transition avant son retour à Evreux FC 27, où tout avait commencé.

Un retour aux sources pour Moussa Sissoko

En rejoignant à nouveau Evreux, qui évolue en Régional 1, Moussa Sissoko effectue un choix de cœur et de stabilité. Ce retour symbolise la boucle bouclée pour un joueur qui a profité de trois années formatrices à Saint-Étienne, avant de revenir apporter son expérience acquise dans l’un des plus grands centres de formation français.

À 19 ans, il garde encore l’avenir devant lui, et ce nouveau défi en Normandie pourrait bien être l’occasion de relancer sa progression et de faire parler de lui dans les années à venir.