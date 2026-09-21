Après sept rencontres de Ligue 2, la trêve internationale s'apprête déjà à débuter. L'ASSE fait partie des clubs de seconde division qui vont perdre le plus de joueurs. On fait le point sur les éléments du groupe professionnel qui vont partir rejoindre leur sélection respective.

Quelques semaines après la fin du mercato estival, l'ASSE sait qu'elle peut aujourd'hui compter sur plusieurs joueurs ayant au moins une sélection nationale. Parmi les joueurs recrutés auparavant, Chico Lamba et Joao Ferreira ont porté à plusieurs reprises le maillot portuguais en sélection jeunes. C'est également le cas de Maxime Bernauer jusqu'à la catégorie U17 française.

Ben Old est lui international néo-zélandais. Kévin Pedro (déjà sélectionné avec les catégories jeunes en France), va connaître sa première sélection avec la République Démocratique du Congo. Mahmoud Jaber a déjà joué pour Israël. Paul Eymard et Nadir El Jamali ont pour leur part connu des sélections avec les jeunes français. Augustine Boakye et Zuriko Davitahsvili sont respectivement internationaux ghanéens et géorgiens. Enfin, Irvin Cardona est international maltais !

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De nombreuses recrues avec des sélections internationales !

Mais, ce n'est pas tout : depuis la fin du mercato estival, l'ASSE a dans son effectif encore plus de joueurs internationaux. On peut ajouter Mamour Ndiaye qui compte plusieurs sélections avec les U20 du Sénegal. Autre gardien de but, Lucas Lavalée a déjà joué avec les équipes de France jeunes. Tamar Svetlin avec la Slovénie, Áron Csongvai avec la Hongrie. Enfin Jakob Breum a lui porté le maillot des sélections jeune du Danemark à plusieurs reprises. Mais, qu'en est-il aujourd'hui ? L'ASSE va t-elle perdre autant d'éléments lors de cette trêve ? Quels rencontres vont disputer nos internationaux ? On fait le point !

Deux joueurs de l'ASSE s'affronteront

Parmi les recrues stéphanoises, Áron Csongvai rejoindra la sélection Hongroise ! Le milieu de terrain de l'ASSE pourra disputer un total de quatre rencontres. Son pays disputera la Ligue des Nations :

Ukraine : 25 septembre et 05 octobre

Irlande du Nord : 28 septembre

Géorgie (de Zuriko Davitashvili) le 02 octobre

Zuriko Davitahsvili pourraît honorer sa 55e sélection ! L'ailier de 25 ans aura à coeur de briller avec la Géorgie dans le cadre de la Ligue des Nations. Tout comme plusieurs de ses coéquipiers de l'ASSE, quatre rencontres seront au programme :

Irlande du Nord : 25 septembre et le 5 octobre,

Ukraine : 28 septembre

Hongrie : Le 2 octobre.

Tamar Svetlin retrouvera la Slovénie

Le milieu de terrain slovène aura peut-être l'occasion de porter le maillot de son pays pour la 8e fois ! Lui aussi s'apprête à rejoindre les siens dans le cadre de la Ligue des nations. Quatres rencontres attendront Tamar Svetlin et ses coéquipiers.

Ecosse : 26 septembre et 06 octobre

Macédoine du Nord : 29 septembre

Suisse : 03 octobre

Repositionné au poste de latéral gauche depuis la fin d'année 2025, Ben Old a déjà été appelé à 27 reprises avec la Nouvelle Zélande. Il compte d'ailleurs 15 sélections depuis le mois de juin 2025. Positionné dans un premier temps en tant qu'ailier gauche, il a petit à petit pris une place à une position plus basse sur le terrain. Appelé lors de la dernière Coupe du Monde, il a notamment débuté la première rencontre face à l'Iran (2-2) au poste de latéral gauche.

Le joueur de l'ASSE aura un programme assez chargé. Convoqué par Darren Bazelay, il disputera 4 rencontres au total, dont les deux premières en Chine

Palestine : 24 septembre

Chine : 28 septembre

Les deux suivantes se joueront au Japon. Ben Old et les All Whites disputeront la Kirin Cup.

Panama : 1er octobre

Equateur ou Japon : 05 octobre

Une première pour Kévin Pedro et Mamour Ndiaye!

Après avoir porté à quelques reprises le maillot des sélections jeunes de l'Equipe de France, Kévin Pedro s'apprête à porter la tunique de la République Démocratique du Congo. Il retrouvera d'ailleurs l'ancien défenseur central de l'ASSE, Dylan Batubinsika. Ce dernier évolue désormais en Roumanie au Fotbal Club Steaua Bucarest (FCSB).

A cette occasion, le jeune joueur issue de la génération 2006 disputera les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2027) qui se déroulera au Kénya.

Guinée équatoriale : 24 septembre

Zimbabwe : 28 septembre

Pour terminer, Kévin Pedro et ses coéquipiers disputeront deux rencontres amicales.

Ouganda : 02 et 05 octobre

International sénégalais dans les catégories jeunes, Mamour Ndiaye s'apprête à franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière ! Le portier de 20 ans a été appelé par Patrick Viera pour le prochain rassemblement de la sélection première !

Le Sénégal disputera trois rencontres. Les deux premières seront qualificatives pour la prochaine CAN.

Mozambique : 25 septembre

Ethiopie : 29 septembre

Comores : 04 octobre

La dernière rencontre aura d'ailleurs lieu en France. L'affiche face à la sélection du Comores se disputera au Stade Vélodrome.

Irvin Cardona poursuit son chemin avec Malte

Le 04 septembre 2025, Irvin Cardona honorait sa première sélection avec Malte lors d'une rencontre face à la Lituanie (1-1). Depuis, le joueur de l'ASSE a été appelé à 8 reprises. Durant cette trêve, il aura de nouveau l'occasion de porter le maillot de sa sélection à 4 reprises. Malte dispute en effet la Ligue des Nations. Voici les matchs au programme.

Andorre : 24 septembre (18h)

Liechtenstein : 27 septembre (18h30)

Gibraltar : 01 octobre (20h45)

Andorre : 04 octobre (18h)

Sohaib Naïr prêt à porter un autre maillot Vert ?

Après avoir porté pour la première fois le maillot de l'ASSE cette saison, Sohaib Naïr pourrait porter le Maillot des Verts de l'Algérie ! Le défenseur central a en effet été convoqué par le sélectionneur de l'Algérie ! Il a déjà été appelé à deux reprises, mais il n'a jamais eu l'occasion de revêtir le maillot de son pays. Sa nation va disputer trois rencontres. Autant de possibilité pour lui de convaincre son nouveau sélectionneur Brahim Hemdani de lui offrir la possibilité de connaître ses premières minutes avec l'Algérie.

Le défenseur de l'ASSE et sa nation disputeront deux rencontres comptant pour les élimantoires de la prochaine CAN 2027. Une autre rencontre amicale sera également au programme de cette trêve internationale

Zambie : 25 septembre

Burundi : 29 septembre

Niger : 06 octobre

Augustine Boakye s'apprête à connaître une autre sélection avec le Ghana. Le milieu offensif de l'ASSE espère pouvoir prétendre à du temps de jeu avec ! Comme pour les autres stéphanois originaires du continent africain, il aura plusieurs rencontres pour se faire remarquer. Parmi-elles, deux qualificatives pour la prochaine CAN.

Côte d'Ivoire : 24 septembre

Gambie : 29 septembre

Maroc : 04 octobre

Voilà ce qui attend les hommes de Carlos Queiroz en ces mois de septembre et d'octobre.

Un casse tête à venir pour Ian Cathro et l'ASSE ?

Le championnat de Ligue 2 va observer une période de trois semaines sans la moindre rencontre. L'ASSE ne retrouvera le chemin de la Ligue 2 que le 10 octobre prochain. A cette occasion, les Verts recevront Rodez à Geoffroy-Guichard. Pendant cette période Ian Cathro et son staff vont donc devoir composer sans plusieurs joueurs majeurs de l'effectif.

Ce sera alors l'occasion pour plusieurs joueurs et jeunes du club de montrer toutes leurs qualités ! Un match amical pourrait même être disputé, même si à l'heure actuel rien n'est encore acté.