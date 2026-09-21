Après sept journées, l'ASSE pointe en tête de la Ligue 2. Alors que la trêve internationale débute pour les internationaux, et qu'une pause de trois semaines sans compétition se lance pour d'autres, les Stéphanois s'apprêtent à aborder un virage crucial. Explications.

Au sortir des sept premières journées du championnat de Ligue 2, le bilan comptable de l'ASSE est positif. Installés tout en haut du classement, les Verts abordent la trêve internationale en tant que leader affirmé, malgré les deux derniers résultats. Pourtant, du côté du Forez, l'enthousiasme se teinte d'une prudence légitime. Et pour cause : le spectre du précédent exercice flotte encore dans toutes les mémoires autour du club.

L'an dernier, à la même époque, le tableau d'affichage paraissait tout aussi rose, voire supérieur sur le plan purement statistique. Pourtant, la suite du parcours s'était transformée en un véritable chemin de croix. Alors que le championnat s'apprête à faire une longue pause de trois semaines, l'effectif stéphanois se retrouve face à son histoire récente. Pour décrocher ce retour tant convoité parmi l'élite du football français, le club aux dix titres de Champion de France devra impérativement retenir les leçons du passé et aborder la reprise avec l'ambition d'un leader affamé.

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Un départ canon n’est pas synonyme d’accession

Sur le plan purement comptable, la comparaison entre les deux entames de saison révèle une proximité saisissante. Aujourd'hui, les hommes d'Ian Cathro comptabilisent 16 points sur 21 possibles au terme de la septième journée, soit 76% des points. Un parcours solide, rythmé par des succès probants et une identité de jeu qui commence à se fixer clairement. Cependant, la saison dernière proposait un départ encore plus étincelant : les troupes alors entraînées par Eirik Horneland affichaient 17 points au compteur sur la même période, n'ayant pas concédé la moindre défaite.

Cette invincibilité initiale avait plongé l'environnement stéphanois dans une forme d'euphorie précoce. Tout semblait réussir à l'ASSE, invulnérable face à la concurrence. Pourtant, cette série positive masquait des fêlures qui allaient brutalement éclater au grand jour. La huitième journée de Ligue 2 avait été le point de bascule de la saison ligérienne. Menés à domicile face à Guingamp, les Stéphanois avaient montré un très mauvais visage. À l'image de l'expulsion de Maxime Bernauer, la frustration avait gagné les Verts. Celle de voir pour la première fois un match leur échapper.

Ce scénario se répétera lors de la réception suivante. Le promu Manceau viendra s'imposer de la même manière dans le Chaudron face à des Stéphanois qui n'y arrivent plus. Surprise du début de saison, Le Mans y croira jusqu'au bout, au point de venir coiffer les Ligériens en fin d'exercice et de s'inviter dans l'ascenseur direction la Ligue 1.

La différence majeure réside aujourd'hui dans le fait que le groupe de Cathro a déjà connu le goût amer du revers. Cette défaite précoce, loin d'être un drame, pourrait bien constituer le vaccin nécessaire contre tout excès de confiance. Aux joueurs de l'ASSE de montrer, dès la reprise que la leçon a été retenue.

Le trou noir de l'hiver : l'écueil absolu à éviter pour l'ASSE

La trajectoire de la saison précédente s'est découpée en séquences particulièrement contrastées. Après un bloc inaugural quasi parfait (J1 à J7 : 17 points sur 21), l'ASSE s'est effondrée dans des proportions inquiétantes. Entre la 8e et la 21e journée, l'équipe a traversé un désert sportif interminable, ne glanant que 17 petits points sur 42 distribués, soit environ 40% des points possibles. Un rythme d’équipe de bas de ventre mou, qui avait fini par coûter son poste au technicien norvégien Eirik Horneland avant la fin de l'hiver, laissant le club englué loin de ses objectifs initiaux.

Ce passage à vide prolongé illustre parfaitement le piège de la Ligue 2 : un championnat usant, où le niveau d'exigence physique et mentale ne tolère aucun relâchement. Le trou d'air hivernal avait contraint les Stéphanois à un parcours du combattant au printemps.

Bien que la réaction d'orgueil fût spectaculaire, sous les ordres de Philippe Montanier, entre la 22e et la 30e journée (23 points engrangés sur 27 possibles), le retard accumulé pendant l'hiver s'est payé au prix fort. L'ultime coup de mou en fin de championnat (3 points sur 12 lors des quatre dernières journées) avait fini d'achever les espoirs de montée directe pour l'ASSE.

Là aussi, l'équipe stéphanoise y est habituée. La saison de la dernière remontée, les Stéphanois s’étaient écroulés dans le sprint final, laissant échapper la montée directe. Lors de leurs deux dernières piges en Ligue 2, cette mauvaise fin de saison avait contraint le club à jouer les barrages.

Seulement, le public stéphanois ne tolérera pas une nouvelle issue négative. Pour sa troisième saison à la tête de l'ASSE, Kilmer Sports est dos au mur. Après une relégation et un premier échec de remontée, seule une montée sera acceptée par les supporters. Avec les moyens à disposition, échouer à nouveau serait un énorme aveu de faiblesse de la part des dirigeants du club.

Ian Cathro et ses hommes face au défi de la régularité

L'enjeu majeur du retour de trêve ne réside donc pas dans la capacité de l'équipe à briller sur des coups d'éclat, comme cela a pu être le cas face à Montpellier. Là où l'ASSE sera attendue sera bien dans sa faculté à maintenir un niveau de performance constant sur la durée. Le calendrier qui s'annonce après la coupure internationale proposera des affrontements pièges face à des formations accrocheuses, rompues aux joutes de ce championnat. Pour le retour de la compétition, Rodez viendra dans le Chaudron avec un esprit de revanche, suite au play-off remporté en mai par les Verts. À Ian Cathro et ses hommes de répondre présent devant un public qui ne tolérera pas un troisième faux pas de suite.

Le coach écossais dispose aujourd'hui d'un groupe averti. Là où l'équipe d'Horneland a explosé en vol après son départ réussi. La majorité des leaders du vestiaire sait pertinemment qu'une bonne entame ne garantit absolument rien au mois de mai. Reste maintenant à savoir si cet avertissement portera ses fruits dès le 10 octobre prochain dans le Forez. Aux cadres de ne pas laisser passer un nouveau passage à vide.

L'ASSE s'apprête ainsi à négocier le premier virage stratégique de son exercice. Si les Verts veulent concrétiser leurs ambitions et transformer leur statut de leader en un billet validé pour la Ligue 1, ils devront prouver qu'ils ont tiré les enseignements des erreurs du passé.