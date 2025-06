Trois jours après leur entrée en lice face aux États-Unis, la France U18 retrouvait la pelouse du Colovray Sports Center de Nyon pour affronter l’Australie. Objectif : faire mieux que lors du premier match et continuer de construire des repères collectifs.

L’occasion pour El Jamali, Dodote et Gadegbeku, les trois joueurs de l’ASSE sélectionnés pour cette compétition, de gagner encore un peu plus de crédit auprès du staff tricolore. Après une saison encourageante dans le Forez, les trois hommes comptent bien capitaliser sur cette vitrine internationale.

Le résumé de France-Australie

Le match, débuté à 15h45, voit Axel Dodote titulaire en défense centrale avec le numéro 13 sur le dos. En revanche, El Jamali et Gadegbeku débutent sur le banc, laissant place à une composition équilibrée et déterminée. Dès les premières minutes, les Français affichent un visage sérieux et appliqué. Leur envie de bien faire est manifeste, notamment par un pressing haut et des enchaînements précis. Le jeu s’installe progressivement en leur faveur. À la 36e minute, un superbe appel sur le flanc gauche de Sahli permet à l’ailier de centrer parfaitement dans la surface. Le ballon trouve Yoann Chauvin, le numéro 2 français, idéalement placé. D’un geste maîtrisé, il conclut l’action et ouvre le score pour la France. Cette action décisive permet aux Bleus de rentrer aux vestiaires avec l’avantage. Le score à la mi-temps est de 1-0, mérité au vu de leur performance solide.

La seconde période voit la France enfoncer le clou. Adama Baradji et Nadir El Jamali le stéphanois (entré en jeu à la 65e) marquent tour à tour. 3-0, c'est le score final ! À noter que Luan Gadegbeku est entré en jeu à la 50e à la place de l'angevin Mathis Courcoul.

Nadir El Jamali s'offre son premier but avec le maillot de l'équipe de France cette après-midi contre l'Australie. #ASSE pic.twitter.com/dmbP8FoEvC — Green Prospect (@green_prospect) June 4, 2025

La France U18 disputera sa dernière rencontre de poule le 7 juin contre l’Argentine. Un match déjà très attendu.