Installé depuis 2023 au Qatar sur le banc d’Al-Duhail, Christophe Galtier pourrait bientôt découvrir un nouveau championnat. Selon plusieurs sources concordantes, l’ancien entraîneur de l’ASSE serait dans le viseur d’un club saoudien ambitieux.

Presque dix ans après son départ de Saint-Étienne, Christophe Galtier continue de faire parler de lui à l’international. Parti se relancer dans le Golfe après une fin de cycle agitée au PSG, le technicien de 58 ans pourrait prendre une nouvelle dimension en Saudi Pro League.

Une parenthèse qatarie plutôt réussie pour Galtier

Arrivé à Al-Duhail à l’été 2023, Christophe Galtier a pris le temps de reconstruire. Après une dernière saison mouvementée au Paris Saint-Germain, marquée par des résultats mitigés et des polémiques extra-sportives, l’ancien coach des Verts s’est offert un bol d’air dans un environnement plus apaisé.

Sous ses ordres, Al-Duhail a remporté la Coupe des Étoiles 2024 et confirmé sa capacité à s’adapter à un nouvel environnement tactique et culturel. En championnat, son équipe a livré une saison solide, avec un jeu offensif qui n’est pas passé inaperçu dans la région.

L’Arabie saoudite comme prochaine étape ?

Selon les dernières informations de Foot Mercato, le club saoudien de NEOM – une formation en plein développement et soutenue par des investisseurs ambitieux – souhaite changer d’entraîneur pour franchir un cap en Saudi Pro League. Parmi les noms ciblés, celui de Christophe Galtier revient avec insistance.

NEOM, où évolue notamment Saïd Benrahma (ex-West Ham), cherche un coach expérimenté, francophone, capable de gérer un effectif mixte et internationalisé. Le profil de Galtier coche toutes les cases : charisme, expérience européenne, titres nationaux (champion de France avec Lille en 2021), et désormais une certaine connaissance du football du Golfe.

Les supporters stéphanois ne l’ont pas oublié

À Saint-Étienne, Christophe Galtier garde une place à part. Entre 2009 et 2017, il a offert au peuple vert la Coupe de la Ligue 2013, un retour au premier plan en Ligue 1 et une qualification en Coupe d’Europe. Son passage a laissé une empreinte indélébile. Il reste celui qui a renoué avec un titre que n'avait plus remporté l'ASSE depuis... 1981 !

Même si un retour à l’ASSE ne semble pas à l’ordre du jour, les supporters gardent un œil affectueux sur son parcours. Et voir "Galette" continuer à exporter son savoir-faire, après des expériences en France, au Qatar et potentiellement en Arabie saoudite, suscite toujours un brin de fierté dans le Forez.