La saison est désormais terminée pour le groupe professionnel mais également pour les différentes équipes de la formation. Le mois d'avril était l'occasion pour le club de choisir avec quels profils l'aventure allait se poursuivre.

Plusieurs joueurs, notamment des membres de la génération 2007, se sont donc vus signifier qu'un contrat ne leur serait pas proposé en vue de la saison prochaine. D'autres éléments ont eux paraphé un contrat stagiaire professionnel. Enfin, certains joueurs ont eu la chance de signer leur premier contrat professionnel avec l'ASSE.

El Jamali, un profil "techniquement très au-dessus de la moyenne"

Auteur d'une belle saison avec les U19 et la réserve, Nadir El Jamali fait partie des profils représentant l'avenir des Verts. Arrivé à l'Etrat en 2022 après un passage dans le prestigieux Pôle Espoirs de Clairefontaine, le joueur offensif (ailier / meneur de jeu) avait notamment repoussé les avances de clubs comme le PSG, Toulouse et Montpellier afin de s'engager avec l'ASSE.

Lors de sa première saison avec les Verts, El Jamali évolue avec le groupe U16 mais est régulièrement embêté par les blessures. Une situation frustrante au vu des qualités du garçon. Samir Khafi, son coach de U8 à U14 au Blanc-Mesnil parle en effet d'un joueur "techniquement très au-dessus de la moyenne et capable de faire de grosses différences balle au pied". Les choses vont toutefois rentrer dans l'ordre progressivement et Nadir El Jamali va enfin pouvoir montrer toute l'étendue de son talent. L'élégant gaucher avait notamment réalisé une grosse fin de saison dernière avec les U17 Nationaux, éliminés en demi-finale de play-offs contre Amiens.

Cette saison, El Jamali a alterné entre les U19 Nationaux (10 matchs) et le groupe National 3 (19 matchs). S'il a été décisif (9 buts toutes compétitions confondues), le joueur né en 2007 a surtout su livrer des prestations consistantes dans le jeu. De quoi se faire une place de plus en plus importante en équipe réserve, où il est souvent utilisé en tant qu'ailier droit.

Premier contrat professionnel avec l'ASSE

Nadir El Jamali est l'un des profils les plus prometteurs actuellement au centre de formation, de par ses qualités mais aussi son sérieux. C'est donc assez logiquement que le club a décidé de le récompenser. L'international U18 français (1 sélection) s'est en effet vu proposer un premier contrat professionnel d'une durée de trois saisons. Un contrat qu'El Jamali a décidé d'accepter puisqu'il est désormais lié à l'ASSE jusqu'en juin 2028. La nouvelle a en effet été officialisée par le club aujourd'hui.

Le jeune joueur devrait être présent avec les professionnels cet été lors de la préparation. L'occasion pour lui de se montrer auprès d'Eirik Horneland et de son staff. Sa progression devrait toutefois se poursuivre par la case réserve pendant encore quelques mois au moins. Avant pourquoi pas une grande première à Geoffroy-Guichard ?

"C'est une fierté pour moi et pour mes proches." (El jamali, néo pro à l'ASSE)

Nadir El Jamali : "Je suis très content de signer ce premier contrat professionnel avec mon club formateur. C'est une fierté pour moi et pour mes proches. C'est l'aboutissement d'un travail depuis tout petit, un objectif atteint, mais il en reste d'autres. Je remercie le club pour la confiance. Je vais tout donner pour faire partie de ce projet et contribuer à faire briller l'ASSE."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Nadir est un joueur qui est venu en séance d'entraînement avec le groupe professionnel sur cette fin de saison. Il a confirmé tout le potentiel qui est le sien. C'est un joueur à valeur technique, avec également de belles valeurs, une envie de travailler au-delà de ses qualités. Il sera de la reprise avec le groupe professionnel."