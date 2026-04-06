Les jeunes de l’ASSE ainsi que Naoufan Mnemoi et Lucas Dagbo ont vécu un tournoi de Montaigu mitigé avec leurs sélections respectives. Entre désillusion collective et fin de parcours, les deux Stéphanois tournent déjà la page.

La génération 2010 de l’équipe de France U16 nourrissait des ambitions élevées. Finalistes ou vainqueurs lors des précédentes éditions, les Bleuets espéraient confirmer. Mais la marche était trop haute. Battus lourdement par le Brésil (0-3), les partenaires de Naoufan Mnemoi ont vu leurs espoirs s’envoler. Une défaite nette qui symbolise un tournoi globalement décevant.

Avec une troisième place de poule derrière le Brésil et la Côte d’Ivoire, les Français ont rapidement été sortis de la course au titre. Un coup d’arrêt pour cette génération prometteuse. Aligné en défense, le Stéphanois a toutefois engrangé de l’expérience dans un contexte relevé.

Mnemoi et les Bleuets terminent en roue libre à Montaigu

Pour leur match de classement disputé ce lundi matin face au Japon (10h30), les Bleuets et Naoufan Mnemoi (portrait ici) tentaient de sauver l’honneur. Ils ont réussi à le faire au tirs au but (1-1, 5-4 au TAB).

Ce dernier rendez-vous ne changera pas le constat global : la France repart sans trophée. Une déception pour un groupe habitué à jouer les premiers rôles sur la scène internationale.

Dagbo accroche une victoire avec la Côte d’Ivoire

De son côté, Lucas Dagbo a connu un parcours légèrement plus positif. Le joueur de l’ASSE était titulaire lors de la victoire de la Côte d’Ivoire face à la Chine (1-0). Un succès précieux qui permettait aux Éléphants de viser le podium.

Solides en phase de groupes, les Ivoiriens ont validé leur place parmi les meilleures sélections du tournoi. Restait à conclure face au Mexique, ce lundi à 13h, pour accrocher une médaille. C'est chose faite avec une victoire 2-0. Les éléphanteaux accrochent la troisième place du tournoi.

Quoi qu’il en soit, les deux Stéphanois arrivent au terme de cette aventure internationale. Une expérience formatrice avant de retrouver leur club.

L’ASSE récupère donc deux jeunes éléments enrichis par le très haut niveau. De bon augure pour la suite de leur progression.

Les U16 ratent le podium

Pour ce match pour la 3e place du tournoi, l'ASSE affrontait le FC Nantes. Battus 3-0 en phase de poule, les Verts voulaient prendre leur revanche. Malheureusement, les Verts s'inclinent 2-1 avec un but de Lohore Gobe et termine à la 4e place, au pied du podium.