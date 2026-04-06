L’ASSE participera au Festiva’Armor 2026, un tournoi international relevé qui réunira plusieurs clubs prestigieux en Bretagne. Une belle vitrine pour les jeunes Verts.

L’AS Saint-Étienne continue de miser sur sa formation. Les U17 Nationaux stéphanois seront présents du 23 au 25 mai 2026 à Plougonvelin pour disputer la 42e édition du Festiva’Armor. Un rendez-vous reconnu dans l’hexagone, qui offre chaque année un plateau de qualité.

Cette édition 2026 ne déroge pas à la règle. Avec 14 équipes engagées, le tournoi adopte un format proche de la Ligue des Champions. Neuf clubs français seront de la partie : Brest, Le Havre, Lens, Lorient, Nice, Paris FC, PSG, Rennes et bien sûr l’ASSE. À cela s’ajoutent cinq formations étrangères, ce qui promet un véritable choc des cultures footballistiques.

Pour les jeunes joueurs de David Le Moal, l’objectif sera clair : se mesurer à ce qui se fait de mieux dans leur catégorie. Une opportunité précieuse pour se montrer et franchir un cap.

ASSE : une poule relevée face à des cadors européens

Le tirage n’a pas épargné les Stéphanois. L’ASSE évoluera dans la poule B avec un plateau particulièrement dense. Les Verts affronteront le PSG, le Paris FC, Nice et Le Havre, mais aussi deux formations étrangères redoutables : Braga et les Glasgow Rangers.

Le club portugais du SC Braga arrivera avec un statut de favori. Double tenant du titre, il visera un triplé historique. Un défi de taille pour les jeunes Verts, qui devront hausser leur niveau de jeu pour rivaliser.

Autre attraction de cette poule, la présence des Glasgow Rangers. Le club écossais tentera de marquer l’histoire du tournoi, plus de 30 ans après la victoire du Celtic en 1995 sur ce même événement.

Dans l’autre groupe, la concurrence sera tout aussi rude avec Lorient, Lens, Rennes ou encore le Stade Brestois, accompagnés de clubs étrangers comme KAS Eupen ou Breda SVM.

Festiva’Armor : une exposition idéale pour la formation stéphanoise

Au-delà des résultats, ce tournoi représente une vitrine exceptionnelle pour les jeunes talents de l’ASSE. Face à des centres de formation réputés, les Verts auront l’occasion de se jauger et de gagner en expérience.

Cette édition 2026 sera également marquée par la première participation de l’Armor FC. Le club sénégalais, partenaire du Stade Brestois, viendra avec ses jeunes talents africains. Une découverte qui ajoute une dimension internationale et exotique à la compétition.

Dans ce contexte relevé, l’ASSE devra répondre présent. Les regards seront tournés vers ces jeunes pousses, qui pourraient bien incarner l’avenir du club. Et dans un tournoi aussi exposé, une belle performance pourrait marquer les esprits.

Le @FestivaArmor de Plougonvelin a dévoilé les 14 équipes #U17Nat qui participeront à la 42ème édition (23 au 25 mai 2026) ! Un joli plateau au format LDC avec 9 clubs français (Brest, Le Havre, Lens, Lorient, Nice, Paris FC, PSG, Rennes, ASSE) et 5 clubs étrangers 👀 pic.twitter.com/eA3ix0gZC4 — Jay Jay (@JayhJJ) April 4, 2026

Source : Festiva’Armor