L'attaquant de l'ASSE Augustine Boakye vient d'être officiellement convoqué par le sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, pour disputer une série de rencontres au sommet.

Auteur de belles apparitions sous le maillot de l'ASSE marquées par trois réalisations sur les trois dernières rencontres, le jeune milieu offensif stéphanois continue d'engranger de la confiance à l'échelle internationale. Carlos Queiroz a choisi d'inclure le talentueux stéphanois dans la liste des Black Stars pour aborder des échéances capitales durant ce rassemblement.

Au programme pour Augustine Boakye et ses coéquipiers nationaux : un marathon de trois matchs de très haut niveau sur le continent africain. Le Ghana disputera d'abord deux rencontres décisives dans le cadre des éliminatoires de la CAN, avec un déplacement périlleux en Côte d'Ivoire le 24 septembre à Bouaké, suivi de la réception de la Gambie le 29 septembre à Accra. Les Ghanéens concluront ensuite ce stage par une affiche prestigieuse en amical face au Maroc, le 4 octobre à Tanger.

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Une première sélection à venir pour le joueur de l'ASSE ?

Affronter les récents champions d'Afrique ivoiriens et les demi-finalistes du Mondial marocains constitue une formidable opportunité d'apprentissage pour le numéro stéphanois. Face à des oppositions de premier plan, le joueur de l'AS Saint-Étienne aura l'occasion d'emmagasiner une expérience précieuse du très haut niveau international.

Lui qui n'a pas joué la moindre minute en sélection, malgré sa convocation pour la Coupe du Monde 2026 espère enfin porter le maillot des Black Stars. Buteur lors des trois derniers matchs de l'ASSE, le joueur est en pleine bourre et a sans doute marqué des points aux yeux de son sélectionneur.

Pour le staff stéphanois, cette convocation vient une nouvelle fois valoriser le potentiel offensif présent dans l'effectif du Forez. Capable d'évoluer sur les ailes comme dans le cœur du jeu, la polyvalence de Boakye sera un atout précieux pour Carlos Queiroz dans ce calendrier très serré. L'objectif sera de le voir engranger du temps de jeu de qualité et de revenir en pleine possession de ses moyens à Geoffroy-Guichard.

🫡 All set for the task ahead! ✊🏾 📋 Head Coach Carlos Queiroz has named the squad for our upcoming AFCON qualifiers against Côte d’Ivoire and The Gambia. ⏳ #BlackStars will also face Morocco in an international friendly. 🇨🇮 vs 🇬🇭 (24 September - Bouaké)

🇬🇭 vs 🇬🇲 (29 September - Accra)

🇲🇦 vs 🇬🇭 (4 October - Tangier) — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) September 18, 2026