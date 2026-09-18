Pressenti ces derniers jours suite aux informations circulant en Afrique et sur les réseaux sociaux, le jeune portier de l'ASSE Mamour Ndiaye intègre officiellement la liste de la sélection sénégalaise pour la prochaine trêve internationale.

Arrivé durant le mercato estival dans le Forez pour occuper le rôle de doublure de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye franchit une étape monumentale dans sa jeune carrière. Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Patrick Vieira, a officiellement retenu le dernier rempart de l'AS Saint-Étienne dans son groupe pour aborder les prochaines échéances internationales.

Cette grande première avec l'équipe A sénégalaise s'inscrit dans un contexte bien particulier. En effet, l'équipe nationale du Sénégal entre dans une toute nouvelle ère suite à la retraite internationale surprise d'Édouard Mendy à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Le départ du portier star laissait un immense vide dans la hiérarchie des gardiens de la Tanière, offrant ainsi une opportunité en or aux jeunes talents émergents de se faire une place au plus haut niveau.

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Un parcours express pour le portier de l'ASSE

Champion d'Afrique U20 en 2023 et titulaire lors de la Coupe du Monde de la même catégorie, le gardien d'1m90 confirme une progression fulgurante. Après ses prestations remarquées en Norvège du côté de Sarpsborg, son arrivée sous le maillot de l'ASSE, bien qu'il n'ait pas encore joué en match officiel, lui permet aujourd'hui d'attirer définitivement la confiance de Patrick Vieira.

Pour l'AS Saint-Étienne, cette convocation officielle est une excellente nouvelle et vient mettre en lumière la qualité du recrutement stéphanois au poste de gardien. Voir sa doublure intégrer l'un des effectifs les plus compétitifs du continent africain constitue un motif de fierté évident pour le club du Forez.

Mamour Ndiaye rejoint désormais le rassemblement sénégalais avec l'ambition d'apprendre aux côtés des cadres de la sélection, tout en envoyant un signal très fort à son retour dans le Forez. De quoi offrir à l'ASSE une alternative de très haut niveau dans les cages pour la suite de la saison.