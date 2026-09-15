Suite à la première défaite des Verts cette saison, l'ASSE a publié une nouvelle vidéo inside sur sa chaîne YouTube. Replongez dans les coulisses de la rencontre disputée à Dunkerque qui a acouchée d e la première défaite de la saison en championnat.

Après un début de saison parfait, l’ASSE voulait poursuivre sa série de victoires ce samedi soir sur la pelouse de Dunkerque. Les Stéphanois avaient pourtant bien entamé cette sixième journée de Ligue 2, avant de subir un retournement de situation brutal en seconde période.

Les Verts se montrent dangereux les premiers. À la 11e minute, Cardona trouve Ballo d’un centre venu de la droite, mais la tête de l’attaquant manque de précision. Dunkerque répond par Ayari, qui tente sa chance à la 25e minute sans parvenir à cadrer.

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La domination stéphanoise finit par être récompensée juste avant la mi-temps. À la 43e minute, Davitashvili adresse une superbe passe dans la profondeur pour Boakye. Lancé vers le but, ce dernier ne tremble pas et trompe Ramos d’une frappe placée. L’ASSE rejoint donc les vestiaires avec un avantage d’un but.

L'ASSE renversée et maudite à Dunkerque

Tout bascule après la pause. Ayari égalise à la 52e minute d’une superbe frappe enroulée depuis le côté droit qui trouve le petit filet de Gautier Larsonneur qui n'a rien pu faire. Six minutes plus tard, Keita brille avec une action de grande classe et permet à Dunkerque de prendre les commandes grâce à une frappe du droit qui termine sous la barre de Larsonneur. l'ASSE est renversée.

Saint-Étienne tente alors de réagir. Cardona manque sa tentative à la 62e, puis Ramos réalise deux arrêts importants devant Bernauer et Davitashvili en fin de rencontre.

Malgré une dernière poussée et la barre trouvée par Augustine Boakye en toute fin de rencontre, les hommes d’Ian Cathro ne reviendront pas. L’ASSE s’incline 2-1 et concède sa première défaite de la saison.