Après Dunkerque-ASSE : Áron Csongvai appelle les Verts à réagir après leur première défaite de la saison. Battue 2-1 dans le Nord, l’AS Saint-Étienne doit désormais tirer les leçons de ce revers et vite repartir de l’avant.

L’ASSE a connu son premier coup d’arrêt de la saison. Après cinq victoires en cinq journées, les Verts se sont inclinés sur la pelouse de Dunkerque (2-1), ce samedi soir. Une défaite qui met fin au parcours parfait des Stéphanois, mais qui ne remet pas en cause leurs ambitions.

Les hommes d’Ian Cathro avaient pourtant pris les devants grâce à Augustine Boakye sur une passe de Zuriko Davitashvili. Le milieu offensif a ouvert le score peu avant la pause. Mais Dunkerque a renversé la situation au retour des vestiaires. Khalil Ayari a égalisé avant que Souleymane Keita ne donne l’avantage aux Nordistes.

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Le milieu stéphanois veut retenir les leçons de Dunkerque

Présent dans le onze de départ stéphanois, Áron Csongvai a livré une analyse lucide après cette première défaite. Le milieu de terrain hongrois ne cherche pas d’excuse. Pour lui, l’ASSE doit surtout apprendre de cette rencontre.

« Ce résultat ce n’est pas pourquoi on est venu. On veut gagner tous les matchs qui viennent et on doit retenir les leçons de ce match », a expliqué le joueur stéphanois.

Le constat est également clair concernant la première période. Malgré l’avantage pris au tableau d’affichage, les Verts n’ont pas livré la prestation attendue. Csongvai estime que l’équipe devra s’appuyer sur ce qui a été mieux fait après la pause.

« La première mi-temps n’est pas celle qu’on avait imaginée. On doit s’appuyer sur les choses positives de la seconde période », poursuit-il.

Cette réaction traduit surtout la volonté du groupe de ne pas s’attarder sur ce premier revers. Après cinq journées parfaitement maîtrisées, l’ASSE découvre une autre réalité de cette Ligue 2. Même en dominant le classement, les Stéphanois devront répondre présents chaque semaine.

Dunkerque-ASSE : les Verts déjà tournés vers la suite

Pour Áron Csongvai, le meilleur moyen de digérer cette défaite reste désormais de regarder devant. Le milieu stéphanois insiste sur la nécessité de rester concentré alors qu’un nouveau rendez-vous important attend les Verts.

« On sait qu’on doit mieux faire les choses. On doit rester concentré pour les prochains matchs », assure-t-il.

Le message est donc clair. Cette défaite à Dunkerque doit servir de leçon, pas de coup de frein. L’ASSE avait jusque-là réalisé un début de saison parfait avec cinq succès consécutifs. Elle conserve d’ailleurs la tête du championnat malgré ce revers.

Les Stéphanois vont désormais devoir montrer leur capacité à rebondir. C’est précisément ce que réclame Csongvai : « La rencontre la semaine prochaine est très importante. On doit rester positifs et bien réagir. »

La première défaite de la saison est donc digérée avec lucidité par le milieu de terrain. Reste maintenant à voir si l’ASSE saura transformer cette frustration en réaction dès la prochaine journée.