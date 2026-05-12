Zuriko Davitashvili meilleur joueur de Ligue 2. Le Stéphanois conclut une saison pleine avec un trophée UNFP et envoie un message fort avant les playoffs.

Auteur d’une saison remarquable, Zuriko Davitashvili a été élu meilleur joueur de Ligue 2 lors des trophées UNFP. Une récompense logique au regard de ses statistiques impressionnantes : 14 buts et 5 passes décisives. L’ailier géorgien s’impose comme le joueur le plus décisif de l’AS Saint-Étienne cette saison. Mais à quelques jours d’un match capital pour la montée, l’heure n’est pas à la célébration. Le Stéphanois reste focalisé sur l’objectif collectif : ramener l’ASSE en Ligue 1.

Davitashvili, meilleur joueur Ligue 2 et leader offensif

Arrivé avec de grandes attentes, Zuriko Davitashvili a rapidement pris une autre dimension sous le maillot stéphanois. Décisif, percutant et régulier, il a porté l’attaque des Verts tout au long de la saison. Ses 19 contributions directes en font l’homme fort de l’exercice 2025-2026.

Ce trophée UNFP vient récompenser son impact sur le terrain, mais aussi son influence dans le jeu collectif. Davitashvili a su s’imposer comme un leader technique, capable de faire basculer un match à lui seul. Une montée en puissance qui tombe au meilleur moment, alors que l’ASSE joue son avenir sur un match de barrage.

Un discours tourné vers le collectif avant les playoffs

Malgré cette distinction individuelle, le joueur stéphanois n’a pas oublié l’essentiel. Dans un message adressé après sa récompense, il a tenu à remercier ses pairs tout en rappelant que la saison n’était pas terminée :

"Je voulais remercier tous les joueurs qui ont voté pour moi. C'est un honneur de recevoir ce trophée. C'est une récompense individuelle mais il est beaucoup plus important de souligner notre belle saison. Je suis désolé de ne pas être là ce soir mais la saison n'est pas terminée. Il reste encore des échéances."

Lucide, Davitashvili a également salué les performances des clubs déjà promus : "Je voulais féliciter Le Mans et Troyes pour leur montée en Ligue 1. Ils ont fait une grande saison."

Le message est clair : la récompense compte, mais l’objectif reste la montée. Et cela passera par un match crucial ce vendredi à Geoffroy-Guichard. L’ASSE recevra le vainqueur du duel entre le Red Star et Rodez pour une place en barrage final. Dans ce contexte, Zuriko Davitashvili apparaît plus que jamais comme l’atout numéro un des Verts.

La saison n’est pas terminée. Et le meilleur joueur de Ligue 2 compte bien la conclure en beauté.