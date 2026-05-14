Depuis l'arrivée de Philippe Montanier il y a trois mois, l'ASSE a connu une très grosse période de neuf matchs sans défaite, avant de connaître plus de difficultés ces dernières semaines. Mais depuis l'arrivée de leur nouveau coach, plusieurs choix ont été effectués. Philippe Montanier a su prendre plus de points que ses homologues de Ligue 2. À quelques jours des play-offs, cette expérience pourrait bien compter.

Depuis ses débuts sur le banc de l'ASSE, le 7 février contre Montpellier, Philippe Montanier a disputé 13 rencontres. Le coach des Verts s'en sort avec huit victoires, deux nuls et trois défaites. Avec 26 points pris sur 39 possibles, son bilan est plus qu'honorable. En moyenne, depuis son arrivée, les Verts prennent deux points par match. C'est le meilleur bilan des coachs actuels de Ligue 2. À titre de comparaison, sur les 34 journées de Ligue 2, Stéphane Dumont (ESTAC) est à 1,97 pt/match. Patrick Videira, coach du Mans, à 1,79 pt/match.

Même si son nombre de rencontres est moins important, Philippe Montanier n'a lui pas eu le temps de véritablement préparer son effectif. Dès son arrivée, il était dans l'obligation de prendre des points tout en installant les nouvelles recrues hivernales. À titre de comparaison, en 21 matchs de Ligue 2, Eirik Horneland tournait à 1,62 pt/match.

Philippe Montanier, le coach idéal pour les play-offs ?

Âgé de 61 ans, Philippe Montanier possède déjà une solide expérience du championnat français. Passé par Boulogne, Valenciennes, Rennes, Lens ou encore Toulouse, il a déjà connu des montées. S'il est monté directement avec le TFC il y a quatre ans, il a aussi bataillé avec Lens il y a sept ans.

Lors de la saison 2018-2019, Lens accédait à la phase de play-offs. Les Sang et Or, aujourd'hui qualifiés pour la Ligue des Champions, avaient bataillé. Sous les ordres de Philippe Montanier, ils avaient terminé 5es du championnat.

Ils s'étaient ensuite déplacés à Charléty pour jouer contre le Paris FC. Après un match qui s'est terminé sur un score de 1-1, Lens l'avait emporté aux tirs au but (4-5). Les hommes de Philippe Montanier ont ensuite joué face à Troyes et se sont imposés 1-2 au Stade de l'Aube. En barrages, Dijon s'était ensuite sauvé après un match nul 1-1 à Bollaert, puis une victoire 3-1 des Bourguignons à Gaston-Gérard.