Le SNC du soir revient avec un programme dense autour de l’ASSE. Débrief après Laval, projection sur Pau, dossier sur l’inconstance des Verts et point classement en Ligue 2 : voici tout ce qui vous attend dans l’émission 211 du Sainté Night Club.

C’est une émission un peu particulière. Presque symbolique. Il y a cinq ans, jour pour jour, le 22 février 2021, naissait le Sainté Night Club. Depuis, 211 émissions, des heures d’analyses, des invités, des débats passionnés et une communauté fidèle. Autour de Paul à la présentation, Alex et Sylvain seront au plateau pour ce numéro spécial. Gabriel animera le chat. L’occasion de revenir sur l’aventure humaine du SNC… mais aussi de se projeter vers l’avenir, notamment avec un nouveau projet autour du foot amateur .

ASSE : débrief d’une victoire qui relance tout

La victoire face à Laval a redonné le sourire au peuple vert. Trois points précieux. Et surtout un retour dans le Top 2 de Ligue 2.

Le débat sera lancé dès l’entame : que retenir en priorité ? Le résultat ou cette inconstance persistante dans un même match ? Une première heure maîtrisée, puis 30 dernières minutes plus brouillonnes. Philippe Montanier a reconduit son 4-2-3-1 et le même onze que face à Guingamp. Choix logique. Choix payant ?

Les Tops et Flops seront passés au crible. Augustine Boakye repositionné en relayeur, Abdoulaye Kanté encore solide, Lucas Stassin encensé par Philippe Montanier malgré une disette de plus de cinq mois. L’attaquant est-il réellement indispensable dans le système actuel ? La question sera posée.

Focus également sur les latéraux : Old et Pedro, repositionnés avec succès. Solutions durables ? Enfin, l’ambiance de Geoffroy-Guichard sera analysée. Un déclic à domicile ? Des similitudes avec la dynamique observée lors de la seconde partie de saison 2023-2024.

ASSE : une inconstance inquiétante ?

C’est le dossier de la soirée. Pourquoi l’ASSE baisse-t-elle systématiquement de régime ? À Guingamp déjà. Face à Laval encore. Davitashvili a évoqué une fatigue ressentie en seconde période . À dix journées de la fin, est-ce préoccupant ?

Le débat portera sur l’intensité du jeu prôné par Montanier. Trop énergivore ? Problème de préparation ? Manque de rotation ?

Ligue 2 : Sainté maître de son destin

L’ASSE est 2e de Ligue 2 après la 24e journée . Une position qu’elle n’avait plus occupée depuis dix matchs. Les résultats des concurrents ont souri aux Verts. Et surtout, Sainté ne gâche plus les opportunités de reprendre son destin en main. C’est peut-être là la vraie bonne nouvelle.

Avec encore des confrontations directes à venir (Red Star, Dunkerque, Troyes), la montée se jouera sur des détails. Le réveil intervient au meilleur moment.

Déplacement à Pau : attention au piège

Prochain rendez-vous : Pau. Un adversaire vexé après le 6-0 du match aller. Une équipe capable de tenir tête à Troyes et victorieuse au Red Star récemment . Le piège est réel.

Montanier reconduira-t-il le même XI pour la passe de trois ? Moueffek peut-il retrouver une place de titulaire ? Duffus semble encore loin d’un retour dans le onze de départ.

L’émission se conclura avec les pronostics et les remerciements aux fidèles du SNC.

Mais l’information clé reste ailleurs : à dix journées de la fin, l’ASSE est deuxième… et pleinement maître de son destin.

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission