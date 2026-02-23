Ce lundi soir, Le Mans recevait l’En Avant de Guingamp en clôture de la 24e journée de Ligue 2 BKT. Une rencontre entre deux adversaires qui espéraient se relancer après leurs défaites du week-end précédent. Retour sur la rencontre et le classement à l’issue de cette journée.

Invaincus depuis le 12 septembre et la réception de Rodez perdue (1-0), les Manceaux ont subi un coup d’arrêt dans leur incroyable série d’invincibilité le week-end dernier, après leur défaite à Montpellier au terme d’un match au scénario fou (4-2).

Guingamp, de son côté, battu par l’AS Saint-Étienne (2-1) dans son stade, oscille au milieu du tableau et espérait s’imposer afin de creuser l’écart avec la zone basse et se rapprocher des places de barragiste.

Résumé de la rencontre

Dans une première période globalement dominée par les joueurs de l’EA Guingamp, ce sont les Manceaux qui se sont montrés les plus réalistes. Rentrant aux vestiaires sur le score de 1-0, grâce à une réalisation signée Dame Gueye à la 29e minute, ils ont converti leur première frappe cadrée — la seule et unique de cette période.

Seconde période sur la même cadence très rythmée. Les deux équipes se rendent coup pour coup. A la 52eme minute, Sidibe permet à l’EAG d’égaliser. 1-1.

Les deux équipes tentent de l’emporter mais le rythme redescend logiquement au fil des minutes.

Score final : 1-1

Troisième match sans victoire pour Le Mans qui n’avance plus.

Classement de la Ligue 2 - J24