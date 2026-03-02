Supporter de l’ASSE, Hugues Lavigne a osé une blague piquante en terres lyonnaises. Un clin d’œil savoureux qui renforce encore son attachement à son club de cœur, alors que son spectacle “Hyperactif” cartonne partout en France.

Il y a des artistes qui assument leur passion. Et d’autres qui la revendiquent haut et fort. Toulousain d’origine, Hugues Lavigne appartient clairement à la seconde catégorie. Humoriste en pleine ascension, il sillonne aujourd’hui les routes de France avec son spectacle Hyperactif, un one-man-show rythmé, moderne et taillé pour une génération connectée.

Mais ce qui fait vibrer le peuple vert, ce n’est pas seulement son talent sur scène. C’est aussi son attachement assumé à l’ASSE. Et récemment, il l’a prouvé avec panache. En pleine représentation en terres lyonnaises, l’humoriste n’a pas hésité à glisser une blague osée sur l’éternel rival. Un clin d’œil bien senti qui a déclenché des rires… et sans doute quelques grincements de dents. (voir la vidéo ci-dessous).

Hugues Lavigne, un supporter de l’ASSE qui s’assume

Dans le monde du spectacle, afficher ses couleurs peut parfois être risqué. Mais pour Hugues Lavigne, pas question de renier son amour pour l’ASSE. Son attachement au club forézien fait partie intégrante de son identité.

Et à l’heure où les supporters recherchent des figures publiques qui incarnent leurs valeurs, ce positionnement fait mouche. L’humoriste ne se contente pas de multiplier les dates et les salles combles. Il entretient aussi un lien sincère avec la culture populaire, celle des tribunes et des émotions brutes.

Son spectacle “Hyperactif” poursuit une tournée nationale qui attire un public toujours plus nombreux. Des petites salles intimistes aux scènes plus imposantes, le succès est au rendez-vous. Les réseaux sociaux amplifient le phénomène, avec des extraits viraux qui circulent massivement.

“Hyperactif” : une tournée nationale… et un clin d’œil aux Verts

Le succès de Hyperactif ne doit rien au hasard. Hugues Lavigne a construit son parcours avec patience. De l’animation de clubs aux collaborations avec de grandes marques internationales, il a progressivement élargi son audience.

Ses vidéos cumulant des milliers de vues ont renforcé sa visibilité. Aujourd’hui, il s’impose comme l’un des humoristes français les plus prometteurs de sa génération.

Mais sa récente sortie en territoire lyonnais pourrait bien lui offrir un autre type de notoriété. Dans une ville où l’on ne plaisante pas avec la rivalité, oser une pique envers l’OL relève presque du défi. Un défi relevé avec humour et assurance.

Et si certains ont pu froncer les sourcils, du côté du peuple vert, la cote de popularité de l’artiste a sans doute grimpé en flèche.