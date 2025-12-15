Bafetimbi Gomis ne s’exprime plus seulement en tant qu’ancien joueur. Sur son compte Instagram, l’ex-attaquant de l’AS Saint-Étienne et de l'OL a annoncé avoir franchi une étape importante dans sa reconversion, en validant une certification Elite Scout auprès de l’UEFA Academy. Un message clair, qui en dit long sur ses ambitions futures.

Dans sa publication, Bafetimbi Gomis a d’abord tenu à marquer symboliquement ce tournant. « Aujourd’hui, je ne parle plus seulement comme un ancien joueur », écrit-il. Voilà qui résume l’état d’esprit de celui qui, après des piges à la télévision, entend désormais s’inscrire durablement dans le football autrement que par le terrain.

L’ancien Vert explique sur son compte Instagram : « Cette semaine, j’ai atteint une étape importante avec l’obtention de ma certification Elite Scout à l’UEFA Academy. » Une formation exigeante, tournée vers le recrutement de haut niveau et la compréhension globale des projets sportifs.

Bafetimbi Gomis : Une vision élargie du football

Au-delà du diplôme, Gomis insiste sur l’évolution de son regard sur le jeu et sur les clubs. « Au-delà du diplôme, c’est une véritable transformation de ma vision du football : le recrutement, la stratégie, le leadership, la gestion de club. »

Des mots qui traduisent la volonté de l'ancien buteur sté15phanois de comprendre les rouages internes des structures professionnelles, bien loin d’une reconversion improvisée. Gomis ne se contente pas d’apprendre, il se positionne déjà. Rien d'étonnant quand on connaît le personnage.

Son nouveau rôle d’ambassadeur de l’UEFA Academy s’inscrit dans cette dynamique. « Devenir ambassadeur de cette académie n’est que le début », affirme-t-il, laissant entendre que ce parcours de formation pourrait rapidement déboucher sur des responsabilités concrètes.

Des terrains de foot aux bureaux…

Plus précisément, le diplôme obtenu par Bafétimbi Gomis est une certification délivrée par l’UEFA Academy et est considéré comme l’un des cursus les plus exigeants dans le domaine du recrutement. Il s’agit d’une formation internationale de trois mois, destinée aux scouts professionnels, anciens joueurs ou entraîneurs souhaitant évoluer vers des fonctions de recrutement, de stratégie sportive ou de management.

Le programme vise à transmettre une expertise complète du scouting moderne en mêlant observation sur le terrain, analyse tactique, gestion des données, nouvelles technologies et intelligence artificielle. Les participants apprennent notamment à identifier les talents, produire des rapports professionnels, évaluer la valeur des joueurs et comprendre l’écosystème économique et réglementaire du football. Dispensée en anglais, cette formation alterne séminaires en présentiel au siège de l’UEFA et dans des clubs européens, ainsi que des masterclasses en ligne, et donne accès à un réseau international de scouts et de décideurs du football européen

Sans nostalgie excessive ni effet d’annonce, Bafetimbi Gomis trace sa route avec méthode. Une reconversion préparée, cohérente, qui pourrait à terme le ramener au cœur de l’organigramme d’un club, en France ou ailleurs... Et pourquoi pas à l'ASSE ?