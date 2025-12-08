Le Sainté Night Club revient ce soir pour un 201ᵉ épisode bouillant après la défaite de l’ASSE à Dunkerque. Une émission à ne pas manquer !

L’AS Saint-Étienne (ASSE) est retombée dans ses travers. Encore une fois, les Verts n’ont pas su faire la différence à l’extérieur. Ce soir dans le Sainté Night Club #201, place au débrief complet de ce revers frustrant. Que faut-il penser du match ? Quels reproches peut-on faire à Eirik Horneland dans ce contexte marqué par les blessures ? Et que dire de la prestation d’El Jamali, titularisé pour la première fois ?

Paul sera à la présentation, accompagné d’Adrien et Karl au micro, et de Colin à la modération du chat en direct.

L’ASSE sans solutions loin de Geoffroy-Guichard

Les absences de Stassin, Duffus, Boakye ou encore N'Guessan pèsent. Les Verts ont manqué d’efficacité offensive à Dunkerque, et certains choix du coach suscitent des interrogations. Composition de départ, changements tardifs, manque de créativité… Quel est la part de responsabilité d'Eirik Horneland dans cette défaite ?

Dans l'entrejeu, la fatigue se fait sentir. L’absence d’Annan s'annonce longue et les solutions manquent. Ben Old peut-il devenir une vraie option ? Faut-il aller chercher un renfort dès le mercato d’hiver ? Autant de sujets au cœur de l’émission.

Faut-il absolument jouer avec un vrai numéro 9 ?

Ce sera l’un des dossiers du soir : l’ASSE souffre de l’absence de ses avant-centres. Mais plus largement, la question se pose : peut-on encore se passer d’un véritable buteur aujourd’hui ? Le débat sera ouvert à travers l’exemple des Verts, mais aussi d’autres clubs. Si Guardiola a parfois montré le contraire, les chiffres sont têtus : même Manchester City a fini par gagner avec un vrai 9. N'est-ce pas le principal problème de l'ASSE ces dernières semaines ?

Avant Bastia : match piège ou formalité ?

L’ASSE s’apprête à recevoir Bastia dans un contexte particulier : sans Kop Nord, avec un public amputé de nombreux de ses plus fervents soutiens. Une victoire est impérative contre un adversaire en grande difficulté. Mais méfiance… L’équipe corse n’a plus rien à perdre. Comment aborder ce match ? Avec quelle compo ? Gagner sans convaincre serait-il suffisant pour relancer la dynamique ?

Les chroniqueurs livreront leurs pronostics et ouvriront le débat avec les auditeurs dans le chat.

🟢 Le Sainté Night Club n°201, c’est ce soir, en direct sur YouTube ! Analyse, passion et débats garantis. Venez nombreux faire vivre cette grande soirée verte !

