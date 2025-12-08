Dans quinze jours, Saint-Étienne défiera l’OGC Nice en 32ᵉ de finale de Coupe de France. Face à un club de Ligue 1 au bord du gouffre, les Verts ont une carte à jouer.

Depuis le tirage au sort, ce déplacement à Nice est entouré d’une excitation particulière. L’ASSE, reléguée l’an passé, va enfin pouvoir se jauger face à une formation de Ligue 1. Mais l’adversaire, sur le papier supérieur, est aujourd’hui dans un état de crise avancée. Et ce 32ᵉ de finale pourrait bien devenir une opportunité pour les Stéphanois.

Nice : sept défaites de rang, stade vide et joueurs conspués

Le Gym est au plus mal. Sportivement d’abord : les hommes de Franck Haise viennent d’enchaîner sept défaites consécutives, toutes compétitions confondues. La dernière en date, face à Angers (0-1), a plongé le club un peu plus dans la crise. Dans un stade Allianz Riviera à moitié vide, boycotté par ses Ultras, Nice a livré une prestation sans âme, dans un silence glaçant.

L’ambiance est délétère. Les joueurs, sifflés dès l’échauffement, ont vu leurs maillots floqués aux noms de Moffi et Boga, absents mais soutenus après avoir été agressés, être pris pour cible par les supporters. Loin de réchauffer l’atmosphère, ce geste a symbolisé la fracture entre l’équipe et son public.

Louchet suspendu, une hécatombe à venir avec la CAN

Contre l’ASSE, Tom Louchet sera suspendu après son expulsion pour une semelle. Mais ce ne sera pas la seule absence. La Coupe d’Afrique des Nations privera Nice de plusieurs cadres : Yehvann Diouf, Melvin Bard, Hicham Boudaoui, Sofiane Diop, Terem Moffi ou encore Jérémie Boga devraient tous être absents. Une véritable saignée pour le club azuréen, déjà au fond du trou.

L'entraîneur Franck Haise, lui, reste pour l'instant en poste. Mais l’institution vacille clairement. Entre silence de l'actionnaire Ineos, flou sportif et série noire, le climat est lourd. Même le président Fabrice Bocquet parle de "faire le dos rond". Une situation instable que l’ASSE devra exploiter.

Un vrai test pour l'ASSE

Pour l’AS Saint-Étienne, ce match représente plus qu’un simple 32ᵉ de finale. C’est l’occasion rêvée de se mesurer à une Ligue 1 dans un contexte réel, de relancer une dynamique positive et d'afficher un visage séduisant après des mois loin des projecteurs.

Et s’ils venaient à l’emporter à Nice, cela enverrait un message fort : l’ASSE peut de nouveau rivaliser avec certaines équipes de l'élite. Dans une Allianz Riviera sans ferveur, le groupe d’Eirik Horneland aura toutes les raisons d’y croire.

Source : L’Équipe