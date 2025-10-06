Ce lundi soir à 21h, l’équipe du Sainté Night Club revient pour un nouveau numéro riche en débats et en analyses. Au programme : le débrief complet de la victoire des Verts à Montpellier, le point sur le classement après un tiers de championnat et les perspectives avant la trêve internationale.

L’AS Saint-Étienne s’est offert un succès capital sur la pelouse de Montpellier, et le Sainté Night Club revient en détail sur cette rencontre à rebondissements.

Une victoire précieuse décryptée en plateau

Autour de Paul à la présentation, Alex et Franck Talutto — le nouveau visage du plateau — livreront leurs analyses sans filtre, pendant que Colin animera le chat en direct pour vos réactions.

Franck, bien connu des fidèles du club pour son œil aiguisé et sa passion pour le jeu, rejoint l’émission pour apporter son regard tactique et son franc-parler. Un renfort qui promet du rythme et des échanges intenses.

Au menu du débrief (30 minutes) :

Les impressions après cette victoire difficile mais symbolique ;

Le choix fort d'Eirik Horneland : Miladinovic préféré à Moueffek , la justesse plutôt que l’impact ?

, la justesse plutôt que l’impact ? Le retour en grâce de Zuriko Davitashvili , auteur d’un doublé majuscule ;

, auteur d’un doublé majuscule ; Le repositionnement gagnant de Jaber , véritable patron des Verts ;

, véritable patron des Verts ; La polyvalence de Ferreira, les minutes de Duffus, et vos tops et flops du week-end.

L’ASSE coleader : à l’heure de la montée ?

Avec 20 points en 8 matchs, les Verts affichent un rythme de promu. Mais la manière interroge encore. Le plateau se demandera : “L’ASSE est-elle vraiment à l’heure ?”

Entre efficacité et manque de constance dans le jeu, Paul et ses chroniqueurs reviendront sur les clés du succès stéphanois : le pressing moins “hornelandien”, l’adaptation tactique et les perspectives d’une bataille à trois pour la montée avec Pau et Troyes.

La trêve : bénédiction ou casse-tête ?

La deuxième trêve en un mois redistribue les cartes. Avec une flopée d’internationaux concernés (Old, Jaber, Davitashvili, Cardona, Stassin, Stojkovic, Annan, Nguessan), la gestion du groupe devient cruciale.

Le SNC analysera comment les Verts peuvent maintenir la dynamique avant une série d’affiches décisives : Le Mans, Annecy, Pau, Red Star, Troyes.

Objectif : combien de points sur 15 possibles avant la prochaine coupure ?

Un rendez-vous à ne pas manquer

Entre analyses, débats et humour, le Sainté Night Club n°192 promet une soirée animée, dans la pure tradition du talk 100 % vert.

📅 Rendez-vous ce lundi à 21h sur les canaux habituels pour suivre l’émission en direct, réagir en live et partager votre passion de l’ASSE.

🎙️ Présenté par : Paul

💬 Chroniqueurs : Alex & Franck Talutto

💻 Chat : Colin

📺 Sainté Night Club #192, ce soir à 21h, en direct sur YouTube et Twitch !

