L’ASSE a ouvert un poste de Référent Supporters (SLO – Supporter Liaison Officer), chargé de faire le lien entre le club et ses groupes de supporters. Une fonction essentielle à la vie du club, aujourd’hui vacante.

L’AS Saint-Étienne a récemment publié une offre d’emploi pour le poste de Référent Supporters, un rôle devenu obligatoire dans les clubs professionnels depuis plusieurs années. Placé sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint délégué aux Activités Sportives et du Directeur Sûreté et Sécurité, le SLO est un interlocuteur central entre le club, les associations de supporters, les autorités et les autres clubs.

Le Référent Supporters au cœur du dialogue

Ses missions sont multiples : assurer le dialogue permanent entre les supporters et la direction, faciliter la coordination lors des matchs à domicile et à l’extérieur, prévenir les tensions et contribuer à l’organisation des déplacements. Il intervient également sur des sujets liés à la billetterie, la sécurité, la communication et la médiation.

Après Ducarre, l'ASSE recrute

Ce poste, aujourd’hui vacant, avait été occupé par Romain Ducarre, dont l’expérience avait permis de poser les bases d’une relation plus structurée entre le club et ses groupes de supporters. Dans une interview accordée il y a quelques années au Progrès, l’ancien SLO expliquait : « Le référent est un trait d’union. Il dialogue, anticipe les situations et accompagne les projets menés par les fans tout au long de l’année. »

L’ASSE souhaite aujourd’hui professionnaliser et pérenniser ce rôle, dans la continuité des pratiques déjà en place dans la plupart des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Le futur Référent Supporters aura pour mission de maintenir ce lien historique entre le club et son public, au cœur de l’identité stéphanoise. Aujourd'hui, les candidatures sont clauses. Il faudra attendre les prochaines semaines pour connaitre le prochain Référent Supporters de l'ASSE.

Source : AS Saint-Étienne / Le Progrès